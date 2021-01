El fin de una era: Liam Neeson dice que se retira de las películas de acción

El cine de acción tiene en Liam Neeson a uno de sus estandartes. Y podemos decirlo sin problema: él, dentro del género, es una institución absoluta. Pero bueno, no todo dura para siempre, los años pasan factura e inevitablemente llega el momento de decir adiós.

Así lo ha dejado claro el propio actor en recientes declaraciones donde, oficialmente, anuncia su retirada como interprete en el estilo que más lo recordamos a lo largo de su carrera: el de un bad-ass listo para quebrar huesos.

Liam Neeson dirá adiós al cine de acción

Si tuviéramos que hacer un listado de actores históricos en cintas de acción, dentro del top 5 seguramente estaría el tremendo Liam Neeson. Han sido muchos años de repartir leña a diestra y siniestra, de disparas miles de balas en enfrentamientos peligrosos y llevar a cabo incontables rescates improvisados. En ese sentido, tal vez ya es momento de descansar .

Durante un reciente entrevista con Entertainment Tonight con motivo de su próxima película The Marksman, el legendario actor comentó que tiene un par de proyectos en puerta para seguir haciéndola de ‘chico rudo’. “Oh, sí. Eso creo… Tengo 68 años y medio. 69 este año. Hay un par más que voy a hacer este año, con suerte, si el COVID nos lo permite“, dijo el actor.

Sin embargo, también detalló que por su edad, siente que ya no tiene el potencial físico para seguir ejecutando secuencias tan rigurosas en los sets de grabación, aunque aún está negociando un par de cintas más. “Hay un par [de películas] en trámite y, entonces, creo que probablemente será todo”, reveló.

Con todo y eso, el mítico Liam dice que le encanta eso de agarrarse a golpes con los chicos, aunque ahora sus enemigos tienden a ser más jóvenes en las filmaciones, esto de acuerdo con sus últimos llamados en Australia para grabar. “Me encanta hacerlas. Me encanta golpear a chicos de la mitad de mi edad”, dice.

“Acabo de terminar una en Australia y tuve una escena de pelea con un niño, un actor encantador y dulce llamado Taylor, y a la mitad de la pelea miré hacia arriba, estaba sin aliento y le dije: ‘Taylor, ¿qué edad tienes?’. Él dijo, ’25’. Entonces yo contesté,’¡Esa es la edad de mi hijo mayor!'”.

Liam quiere regresar al universo de ‘Star Wars’

Como recordarán, en el más reciente Disney Investor Day se dio a conocer que la casa de Mickey Mouse tiene oficialmente contempladas varias producciones sobre el universo de Star Wars. Una de ellas es Obi-Wan Kenobi, que verá el regreso de Ewan McGregor como el maestro Jedi junto con Hayden Christensen como Anakin Skywalker.

En la trilogía precuela de dicho universo intergaláctico, Liam Neeson interpreta a Qui-Gon Jinn, el maestro de Obi-Wan. Desde que se anunció la nueva serie varios fanáticos en redes sociales han pedido que también regrese el personaje de Neeson.

Durante una entrevista con Collider, se le preguntó al actor si sabía sobre loas peticiones del público con respecto una posible aparición suya en estos shows de Disney. Y aunque comentó que no tenía conocimiento de ello, dijo que estaría dispuesto a volver como el Jedi al que interpretó en 1999. “Seré honesto: no he escuchado eso en absoluto… Claro, estaría dispuesto a eso, sí”, detalló sobre si regresaría como Qui-Gon.