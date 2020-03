El pasado martes 24 de marzo, el presidente de México, Andres Manuel López Obrador, junto con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaria de Salud, Hugo López-Gatell, anunciaron que oficialmente nuestro país entraba en fase 2 de contingencia frente a la pandemia del COVID-19 o coronavirus. Esta medida implica que muchos establecimientos como bares, restaurantes, gimnasios, teatros y hasta cines tuvieran que cerrar por tiempo indefinido.

Es por eso que al ver la situación y los momentos críticos que estamos viviendo para evitar que el virus se propague por todos lados y preocupados por la salud tanto de sus clientes como trabajadores, Cinemex ha decidido unirse a los esfuerzos y cerrar de manera temporal las salas que tienen en cada rincón de México mientras la contingencia se mantiene activa.

“La situación del COVID- 19 que está sacudiendo actualmente a México y el resto del mundo nos obliga a poner una pausa a esta película y a pensar en el bienestar de todos aquellos que hacen posible y disfrutan con nosotros la Magia del Cine y la mejor experiencia en entretenimiento, por esta razón, hemos decidido cerrar de manera temporal todos nuestros complejos Cinemex, Alboa y Arena“. “Afortunadamente, como en las películas, con la ayuda de todos podemos hacer que esta historia también tenga un final feliz y para lograrlo necesitamos trabajar en equipo, así que hoy #QuedateEnCasa, cuídate y cuida de los tuyos para que muy pronto podamos seguir disfrutando juntos La Magia del Cine“.

Por si esto fuera poco, también dijeron que todos los alimentos perecederos que estaban destinados para ser vendidos dentro de las complejos que tienen por todas partes del país, serán donados al Banco de Alimentos de México para llevarlo a familias, comunidades e instituciones que lo necesitan en estos momentos. Puedes checar el comunicado completo POR ACÁ.

Además de compartir todo esto, en las redes sociales oficiales de Cinemex también anunciaron la medida que tomaron a través de un video con escenas de películas que todos amamos como En Busca De la Felicidad con Will Smith, Titanic, It, JoJo Rabbit, Avengers y cerrando con una frase contundente de Forrest Gump que resume su mensaje: “I’ll be right here when you get back”.