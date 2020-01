Los Golden Globe Awards 2020 se celebraron la noche del domingo 5 de enero dejando a varios de nosotros con ganas de haber visto todas las series nominadas. Sin embargo a veces la vida a veces no da para ver todo lo que se anda lanzando allá afuera. Pero por lo menos aquí ya tenemos un buen resumen de las series que vale mucho la pena alcanzar. También les dejamos por aquí el sistema en el que se transmiten las series y el precio que tiene cada uno. Ahora sí… es momento de meterle nitro, aventarnos un maratón plus de series y ponernos al corriente con todo lo que no hemos podido ver. ¡Empezar el año con las mejores series del 2019 suena bastante bien!

Servicios Los medios de streaming y canales televisivos donde puedes disfrutar de todas estas series son los siguientes. Aquí les vamos a poner cuánto cuesta una suscripción si es que quieren aventarse alguna de ellas en un sistema que aún no tengan contratado: HBO Go: Por $89 varos al mes se pueden hacer del servicio de HBO Go. Aquí van a encontrar un catálogo muy completo. En los últimos años HBO se ha rifado con contenido bastante interesante y de muy buena calidad. Netflix: Para tener Netflix, necesitas disponer de $129 pesos mensuales. Es uno de los servicios más caros pero tiene muy buen contenido original. Amazon Prime Video: Aquí tienes de dos: ser poseedor de una cuenta Prime en el sistema de venta online de Amazon, o desembolsar $99 varos al mes. Así es como podrás disfrutar de todo el contenido que tiene Amazon para ti. Apple Tv+: Necesitas la cantidad de $69 morlacos para hacerte del servicio de Apple Tv+. Un precio bastante accesible pero con un catálogo aún limitado por ahora si lo comparas con otros servicios. Hulu: El sistema de Hulu para Latinoamérica tiene un costo de $5.99/ dólares al mes (aproximadamente $112.74 pesos al mes). Además de poder disfrutar de su contenido original, puedes elegir incluir canales y servicios de streaming como Disney+ e ESPN+. Fox Premium: Ya no está disponible a través de las aplicaciones como era anteriormente, pero si deseas toda la programación de los canales de Fox, puedes contratarlo con un operador de TV paga. Los precios pueden variar. BBC: Los programas de la BBC son transmitidos por Netflix, Claro, Blim, Canal 11 (México), Film Latino, Tv Azteca (México), Vubiquity y Univisión. Si tienes alguno de estos servicios, puedes disfrutar de su contenido. Showtime: Es exclusivo para Estados Unidos… Buuuuu. Series Succession : Succession se llevó el premio por Mejor Serie de Drama este año, así que si tienes ganas de entrare a una serie que te mantenga al límite por un buen rato, debes de ponerla en tu lista de prioridades. La puedes disfrutar a través de HBO. Fleabag : Ganadora por Mejor Serie de Comedia o Musical. Esta comedia dramática británica promete sacarte una buenas risas mientras te cuenta una historia que no te dejará escapar. La puedes disfrutar a través del servicio de Amazon Prime Video. Chernobyl : Esta miniserie es un drama histórico sobre los sucesos en torno al desastre nuclear de Chernóbil de abril de 1986 y los esfuerzos de limpieza sin precedentes que le siguieron. Chernobyl ganó Mejor Serie Limitada para la Televisión o Película para la Televisión. Esta serie es una verdadera joya y no te quitará mucho tiempo. La puedes disfrutar a través de HBO. Big Little Lies: Esta serie dramática esta inspirada el su libro homónimo escrito por David E. Kelley. Fue nominada por Mejor Serie de Drama y la puedes disfrutar a través de HBO. Barry: Esta comedia promete sacarte unas muy buenas risas. Con Barry te espera la historia de un asesino a sueldo depresivo que viaja a Los Ángeles para ejecutar a un aspirante a actor y, en el proceso, descubre que quiere comenzar una nueva vida como actor. La puedes disfrutar a través de HBO. The Crown: The Crown también es una de las nominadas por Mejor Serie de Drama. Esta biografía de la reina Isabel II del Reino Unido, contada a partir de su boda con Felipe de Edimburgo, te promete horas y horas de entretenimiento de gran calidad. La puedes disfrutar en Netflix. The Marvelous Mrs. Maisel: Cuenta la historia de un ama de casa en el lejano 1958 en Nueva York, que descubre que tiene una habilidad especial para la comedia en vivo. A partir de ahí se desenvuelve una historia que seguro te hará reír. La puedes ver en Amazon Prime Video. Killing Eve: Basada en la saga literaria de Luke Jennings Codename Villanelle y adaptada para la televisión por Phoebe Waller-Bridge, Killing Eve es un drama que no te puedes perder. Fue nominada a Mejor Serie de Drama y la puedes disfrutar a través del sistema BBC. The Morning Show: Esta comedia dramática está protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell. Ya con eso es suficiente para saber que hay risas garantizadas. También es una de las nominadas a Mejor Serie de Drama en los Golden Globes. Te la puedes aventara a través del sistema de Apple TV+. The Kominsky Method: Esta serie de televisión estadounidense de comedia de situación, creada por Chuck Lorre, sigue a un viejo profesor de interpretación que, en otros tiempos, tuvo cierto éxito como actor. La puedes disfrutar en Netflix. The Politician: Es una comedia dramática que gira en torno a las aspiraciones políticas de un joven rico de Santa Bárbara llamado Payton Hobart. El personaje se involucrará en una situación política diferente que inevitablemente te hará reír. La puedes disfrutar a través de Netflix. Fosse/Verdon: Es una miniserie biográfica estadounidense, basada en la biografía Fosse de Sam Wasson. La historia sigue la relación romántica y creativa entre Bob Fosse y Gwen Verdon. Él, un cineasta y uno de los coreógrafos y directores más influyentes del teatro; ella, la mejor bailarina de Broadway de todos los tiempos. La puedes ver a través del canal FX de Fox. Aquí les dejamos el resto de todas las series nominadas en los Golden Globes y el lugar donde las pueden disfrutar. Si ya tienen uno de estos servicios, métanle turbo para ver todas estas joyas que ha dejado el 2019: The Loudest Voice: Showtime Unbelievable: Netflix Catch-22: Hulu Mr. Robot: USA Network Pose: Fox Premium Ramy: Hulu Dead to Me: Netflix Russian Doll: Netflix On Becoming a God in Central Florida: Showtime Living with Yourself: Netflix The Act: Hulu Catherine the Great: HBO The Spy: Netflix