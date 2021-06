Te contamos cómo ver el primer episodio de la 5ta temporada de ‘Rick and Morty’

Sin duda, Rick and Morty es una de las mejores producciones –no solo animadas– de los últimos tiempos. Las aventuras disparatadas de este científico y su nieto, en cuestión de años, se ganaron a millones de personas a todo el mundo y por qué no, también un lugar dentro de la cultura popular. Es por eso que un montón de fanáticos llevan un buen rato esperando el estreno de la quinta temporada de la serie que por fortuna, llegará este año.

Como recordarán, fue a inicios de mayo cuando Adult Swim soltó el primer adelanto de la siguiente entrega que se estrenará en exclusiva por HBO Max y el canal de televisión, la cual por supuesto que nos emocionó porque desde mayo de 2020 llevamos esperando el regreso de este par tan peculiar. Sin embargo, en ese vistazo pudimos checar qué sigue en esta nueva historia, llena de momentos bizarros e irreverencia pura.

‘Rick and Morty’ volverán con su quinta temporada

En el primer tráiler de la quinta temporada de Rick and Morty, además de ver a ambos en distintas situaciones que nos volaron la cabeza al ritmo de “Diane Young” de Vampire Weekend, también nos quedó muy claro que regresarán algunos personajes. Para que chequen el dato, por ahí aparecieron Jessica –el interés romántico de Morty–; el amigo de la familia, Mr. Poopybutthole y el enemigo número 1 de Rick, Mr. Nimbus.

A pesar de que todavía faltan unos días, para ver todas estas nuevas aventuras, Warner se apiadó de nosotros y para calmar nuestras ansias tienen una sorpresa para todos los fans de esta serie animada, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues resulta que antes del estreno de la quinta entrega, en México y gran parte de Latinoamérica tendremos chance de ver el primero de esta tanda de episodios y acá te contaremos lo que necesitas saber para no perdértelo.

¿Cómo le hago para ver el primer episodio?

Por si no tenían idea, el 20 de junio es el Día Mundial de Rick and Morty. Es por eso que para festejarlo como se merece, ese mismo día a la medianoche, transmitirán en Warner Channel el primer capítulo de la quinta temporada. Por si esto no fuera suficiente, al terminar de verlo, los fanáticas podrán disfrutar de dos piezas nunca antes vistas en nuestro continente: Paul Robertson Short y Samurai and Shogun Part 1.

Recuerden que la nueva entrega de la serie animada se estrenará el mismo 20 de junio en HBO Max. Sin embargo, de este lado del mundo tendremos que esperar a que llegue la plataforma formalmente a Latinoamérica hasta el 29 de este mismo mes. Así que ya lo saben, si quieren checar las nuevas aventuras de este científico disparatado y su nada inteligente nieto, esta es su oportunidad y no la pueden dejar pasar.