Ándale: Dave Bautista podría protagonizar la nueva película de M. Night Shyamalan

Se nos está terminando el año, pero eso no quiere decir que dejaremos de tener noticias interesantes, sobre todo en cuanto a cine. Como ya sabemos, en estos últimos días del 2021 se estrenarán películas bastante esperadas por el público y la crítica en general, aunque también hay información que promete y mucho sobre próximos proyectos. Tal es el caso de M. Night Shyamalan, quien al parecer ya está planeando todo para su siguiente cinta en compañía de ni más ni menos que Dave Bautista.

Como recordarán, este año el cineasta nos voló la cabeza presentándonos su más reciente producción, Old –protagonizada por el mismísimo Gael García Bernal–. Sin embargo, sabemos que a Shyamalan le encanta planear muy bien cada una de las historias que nos presenta en la pantalla grande, es por eso que desde ahorita acaba de elegir a la estrella de su siguiente película y sí, escogió al exluchador de WWE para trabajar en una trama que seguramente nos mantendrá al filo del asiento.

Dave Bautista y M. Night Shyamalan podrían trabajar juntos

De acuerdo con Deadline, Dave Bautista está en pláticas para protagonizar la nueva cinta de M. Night Shyamalan, un proyecto secreto llamado Knock at the Cabin. Según la misma fuente, las conversaciones van un tanto avanzadas y parece que es cuestión de tiempo para que se cierre esta negociación para comenzar con la producción. Así que como verán, esta mancuerna es bastante interesante, sobre todo porque es la primera vez que colaborarán juntos.

A Shyamalan siempre le ha gustado tener una o dos grandes estrellas de cine protagonizando sus películas –como Bruce Willis, Mark Wahlberg y James McAvoy– y dado su historial de contar con grandes guiones, las figuras de Hollywood quieren colaborar con él. Al parecer, Bautista no dudó en aprovechar la oportunidad de trabajar con el director nominado al Oscar, luego de verlo en Army of the Dead de Zack Snyder y en la espectacular versión de Dune de Denis Villeneuve.

Hasta el momento no hay mucha información sobre Knock at the Cabin; es más, no sabe nada sobre la trama principal. Sin embargo, Universal Pictures recientemente le puso fecha des estreno a esta película, la cual está programada para llegar a las salas de cine de gran parte del mundo el próximo 3 de febrero de 2023. Así que como verán, parece que es cuestión de tiempo para que arranque la filmación pero mientras eso pasa, chequen POR ACÁ la plática que tuvimos con M. Night Shyamalan y Gael García Bernal por Old.