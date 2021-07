M. Night Shyamalan es uno de los directores que más se arriesgan en la actualidad. Una de sus mayores virtudes, si es que así se le debe llamar, son las historias originales, una apuesta no tan segura en una industria que actualmente confía en las franquicias, reboots, remakes, segundas, terceras y un sinfín de partes.

Shyamalan, además, procura tener el control de todo su proyecto sin importar si eso implica un presupuesto mucho más “modesto”. Si le echamos un ojo a su filmografía, hablamos de sólo dos producciones de proporciones enormes: The Last Air Bender y After Earth. Las demás, desde The Sixth Sense en 1999, han navegado entre los extremos de la industria.

¿Lo han hecho bien? Sin ponernos muy crí[email protected], bastante bien. De nueva cuenta, son historias originales que dejando de lado las opiniones de la prensa y la audiencia, siempre dan de qué hablar y cada uno de sus proyectos, generan expectativas sin importar lo que haya sucedido con el anterior.

Quizá [email protected] estén esperando algo tan revelador como en sus primeras películas (The Sixth Sense, Unbreakable y Signs) y el trademark de Shyamalan con un grandioso plot twist. Pero lo que obtenemos es lo que el mismo director ha querido y debería bastarnos al reconocer, incluso, que es un gran director que comete errores.

RESEÑA: ‘OLD’: M. NIGHT SHYAMALAN CASI LO LOGRA, PERO VUELVE A CAER EN LAS MISMAS TRAMPAS (UNAS MÁS VIEJAS QUE OTRAS)

Old

Por eso estábamos tan interesados en su más reciente película titulada Old, adaptación de la novela gráfica francesa Sandcastle en la que un grupo de personas que conviven en una playa, comienzan a envejecer de manera acelerada en tiempo real. La premisa por sí misma es interesante, y el desarrollo daría mucho para hablar en manos de Shyamalan.

Así que cuando tuvimos la oportunidad de platicar con él sobre este estreno, nos fuimos directamente a las conversaciones que surgen de esta película, en particular del paso del tiempo y nuestra percepción, la idea de envejecer, el terror que eso implica y las ventajas de que nuestro cuerpo refleje la sabiduría que se adquiere con la experiencia.

Al final de Old, surgen varias dudas sobre la consistencia del filme, pero hay más preguntas de conversación que la vuelven una película interesante, por ejemplo, con la idea de que las personas se vuelven más sabias con la edad, de que las decisiones cambian conforme recolectamos experiencias.

Le preguntamos a Shyamalan qué pensaba o cómo había resuelto esta parte con algunos de sus personajes, sobre todo [email protected] niñ@s, [email protected] cuales se encuentran en un lugar donde media hora representa un año de sus vidas. ¿Estos personajes dependían simplemente de sus cuerpos?, ¿qué sucedía, entonces, con su persona?

Creo que lo que preguntas fue un aspecto interesante al hablar con los actores, de qué tan única era esta situación en particular en la película porque esto no es como Tom Hanks en ‘Big’ en donde es alguien de 12 años en el cuerpo de alguien de 40. Tu mente cambia conforme envejeces, así que no reaccionas a nuestra conversación como alguien de doce u once años. Tienes la capacidad de notar matices, tus emociones están un poco más silenciadas/controladas, aceptas las cosas de forma más silenciosa, piensas un poco más antes de hablar. Esto es en contraste con alguien de 12 años que dice “No lo sé” y puede reaccionar muy rápido. Pero no tienes la experiencia de vida entre 12 y 48, entonces tienes muy poca información para usar y responder la pregunta, pero tus emociones están más silenciadas y aterrizadas, sólo que no tienes la información… Hay brechas muy grandes en tu experiencia, así que fue un reto muy interesante para los actores.

El miedo a envejecer

Old nos presenta a la familia Capa conformada por un matrimonio (Gael García y Vicky Krieps) con dos hijos de 6 y 11 años. Deciden tomarse unas vacaciones en un paraíso del Caribe entre problemas de pareja y médicos. ¿Serán acaso sus últimas vacaciones en familia? Todo transcurre con cierta normalidad hasta que el encargado del hotel los invita a una playa privada en compañía de otros huéspedes del hotel.

Después de un par de horas entre rocas gigantes y una vista espectacular, este grupo de personas se da cuenta que no pueden abandonar el lugar y que están envejeciendo de manera acelerada sin la posibilidad de revertirlo ni evitarlo. Lo más aterrador es eso, justamente, que ellos envejecen de manera acelerada en tiempo real.

Desde luego, el tiempo respeta sus propios términos y eso no sucede en la realidad. Sin embargo, y a pesar de saber que el tiempo no se acelera o desacelera, nos aterra la idea de que pase, de envejecer. ¿Pero por qué?, ¿por qué tememos tanto envejecer y por qué no podemos aceptar que no hay control del tiempo y nuestra existencia depende de eso?

Muy bien dicho, lo que dijiste es el porqué hice la película, es lo que está en mi mente. Creo que cuando somos niñ@s nuestro sentir del tiempo es infinito, que esto va a seguir por siempre. Irónicamente tenemos ese sentir, en parte, por nuestra relación con el tiempo que llevamos en la tierra contra la cantidad de tiempo que estaremos en la tierra, ‘Es fantástico, solo es un pequeño porcentaje’. Pero también es porque cuando eres niñ@ estás mucho más presente. “Estoy cansado, estoy en esta silla, esta silla es incómoda, quiero…”. Estás aquí y un ruido te distrae, estás en el cuarto y estás concentrado en el ruido, estás muy presente así que estás continuamente en el presente, parece infinito y después conforme crecemos, empezamos a sentir de “Oh, por Dios, ¿me quedan 40 años?”, “Oh, por Dios, tengo 30… qué estoy haciendo ¿me quedan cuántos años de la edad de la muerte promedio en Estados Unidos?”, y empiezas a sentirte así. En realidad eso es incorrecto. Deberíamos estar en el presente y decir ‘Wow, esto es increíble”, “Mira esa persona detrás de ti, lo que está colgado en la pared, tengo que recordar esto, este momento es interesante y bello conmigo y contigo hablando ahora’ y así volverá a sentirse infinito. Tenemos una relación muy disfuncional con el tiempo que no es sana.

¿Qué podría seguir para un Shyamalan más sabio?

¿Qué sigue para Shyamalan? En distintas entrevistas el director ha dicho que no planea “ceder” ante un enorme presupuesto que venga con todo y libertad creativa. Ha tomado la decisión de permanecer en la misma línea en la que han salido sus últimas producciones con todo lo que eso conlleva.

Pero la realidad es que M. Night Shyamalan se ha convertido en un director mucho más sabio que de alguna manera se arriesga sólo con lo que desea. Parece que sabe, y Old es la prueba, que hay cosas que se pondrán en duda, pero continúa con una idea firme de qué es lo que quiere ver en la pantalla y cómo quiere que reaccionen las audiencias aún si eso implica cierta inconformidad o confusión.

Por eso le preguntamos cómo se veía en el futuro y si cree que con el paso del tiempo se convertirá en un director y guionista más sabio…