¡Disney ya tendría a la protagonista para la serie de ‘She-Hulk’!

Puede que el bendito coronavirus haya detenido por completo la producción de diferentes películas y series. Sin embargo, y para no dejar que el tiempo pase en vano, las grandes empresas del entretenimiento ya se encuentran afinando los detalles y pensando en sus próximos proyectos. Disney es una de ellas, pues aunque aún tiene en mente estrenar unas cuantas sorpresas, ya está mirando hacia el futuro en la televisión gracias a She-Hulk.

Como recordarán, fue durante la convención D23 de 2019 cuando la casa de Mickey Mouse anunció con bombo y platillo que estaba trabajando en esta serie, la cual se estrenará a través de su plataforma de streaming, Disney+. Lo único que nos mostraron fue el logo oficial, y desde entonces comenzaron los rumores por saber quién sería la actriz que le daría vida al menos en la pantalla chica a la “contraparte” de Bruce Banner.

Parece que ya tenemos a la primera She-Hulk del MCU

Pero después de muchas pláticas y de buscar por cielo, mar y tierra, parece que Disney ya encontró a la protagonista de She-Hulk. De acuerdo con Variety, la actriz Tatiana Maslany sería la encargada de heredar el manto de esta superheroína, aunque según la misma fuente las pláticas entre sus representantes y Disney van muy avanzadas, ninguna de las dos partes quiso hablar al respecto y aún no es completamente oficial.

Maslany es quizás más conocida por su papel estelar en la serie dramática de la BBC America, Orphan Black, la cual se transmitió durante cinco temporadas entre 2013 y 2017. También fue nominada a tres Emmy y un Globo de Oro durante la serie, ganando el Emmy a la mejor actriz de una serie dramática en 2016. Así que como verán, tienen buenas credenciales para quedarse con el papel en el universo cinematográfico de Marvel.

Por si esto no fuera suficiente, Tatiana Maslany apareció recientemente en el drama de HBO Perry Mason y en otras producciones como The Nativity y Heartland. Por el lado de las películas, ha aparecido en proyectos no tan mediáticos pero muy interesantes como Stronger, Destroyer, The Vow, Woman in Gold, Pink Wall y más.

¿De qué va esta serie de Marvel?

Por ahora no sabemos tal cual cuál será la historia pero Variety también menciona que esta serie se centrará en la abogada Jennifer Walters (Maslany), prima de Bruce Banner, que hereda sus poderes de Hulk después de recibir una transfusión de sangre de él. Sin embargo, a diferencia de Bruce, cuando ella se hace grande, Jennifer es capaz de retener la mayor parte de su personalidad, inteligencia y control emocional.

She Hulk aún no tiene fecha de estreno, pero es una de varias series de Marvel que están en marcha para Disney+, y otras que contarán con la participación de estrellas del Universo Cinematográfico. Falcon and the Winter Soldier y WandaVision se estrenarán primero en la plataforma a finales de año, mientras que Loki llegará a inicios de 2021. Por si esto fuera poco, también están trabajando en proyectos como Hawkeye, Ms. Marvel y Moon Knight.

¿Les gusta que Tatiana se convierta en She-Hulk?