Aquí puedes ver algunas de las películas nominadas a los Golden Globes 2021

A pesar de que la pandemia trajo muchos cambios dentro de la industria cinematográfica, desde las filmaciones hasta la manera en que se estrenaban las películas, parece que algunas cosas se niegan a transformarse. Hablamos en específico de las ceremonias de premiación que contra todo pronóstico, algunas sí se llevarán a cabo con cierta normalidad, como el caso de los Golden Globes 2021, que están a la vuelta de la esquina.

Como recordarán, este fue uno de los pocos eventos de Hollywood que no tuvo ningún problema en realizarse en 2020. Sin embargo, su siguiente edición estuvo en la cuerda floja, porque el coronavirus sigue siendo un tema importante de salud, sobre todo en Estados Unidos donde se realizan sin falta. Poco a poco fueron anunciado unos cuantos detalles sobre lo que pasaría este año aunque aún no queda claro si serán presenciales o de manera virtual.

Ya tenemos nominados a los Golden Globes 2021

Pero afortunadamente, los Golden Globes se adaptaron a la situación y anunciaron a los nominados para este 2021. En un evento en línea, las actrices Sarah Jessica Parker y Taraji P. Henson se encargaron de revelar los nombres de los actores, directores, series y películas que andan compitiendo por este enorme premio, y podemos decirles que en esta ocasión la cosa está sumamente reñida sin un claro favorito.

Sobre todo a la hora de hablar de cintas, pues a pesar de que los cines reabrieron por un periodo muy corto, volvieron a cerrar tras los repuntes de casos de COVID-19. Pero aún así, el año pasado aparecieron filmes espectaculares que nos dejaron con la boca abierta y que por supuesto están en la carrera para llevarse el globo de oro, y aquí les contaremos donde pueden ver todas estas películas antes de la ceremonia el próximo 28 de febrero.

Mejor Película – Drama

Quizá esta sea la categoría más peleada de todas en los Golden Globes 2021. Por un lado tenemos a The Trial of the Chicago 7 y MANK, dos producciones en las que Netflix tiró la casa por la ventana, pues trabajó con un par de grandes figuras de Hollywood, Aaron Sorkin y David Fincher respectivamente. Y por supuesto que apostarle a estas cintas les rindió frutos, pues lograron nominaciones a mejor película de drama.

Tanto MANK como The Trial of the Chicago 7 las puedes ver en Netflix

Además de Netflix, en los Golden Globes tenemos otras cinta que no llegaron específicamente a los servicios de streaming. La categoría a mejor película de drama la cierran y fuerte producciones como Promising Young Woman –que se estrenó en diciembre de 2020–, Nomadland con Frances McDormand y The Father, que cuenta con las actuaciones de dos nombres enormes dentro del espectáculo, Olivia Coleman y Anthony Hopkins.

Aunque hay que ser claros, algunos de estos filmes aún no llegan a México. Por ahora, puedes rentar Promising Young Woman en Amazon Prime Video por 400 pesitos mexicanos. Mientras que en los casos de The Father y Nomadland, tendremos que esperar a que alguna plataforma se rife agregándola a su catálogo, aunque nos cobren por verla, ¿a poco no?

Mejor Película – Musical o Comedia

Aunque pasaron muchas cosas este año, las risas y los buenos momentos no faltaron, y eso quedó claro cuando conocimos a los nominados a mejor pelicula musical o comedia de los Golden Globes. Probablemente el nombre que más llamó la atención fue el de Borat Subsequent Film, que con su segunda parte y tras toda la polémica con el exalcalde de Nueva York, Rudy Giulliani, logró entrar en esta categoría y lo tiene bien merecido.

Además del personaje de Sacha Baron Cohen, también aparecieron musicales fuertes, como Hamilton con Lin-Manuel Miranda y The Prom con Meryl Streep, James Corden y Nicole Kidman. Aunque por ahí también se coló Music, la cinta dirigida por la cantante Sia y Palm Springs, que tuvo como protagonistas a J.K. Simmons, Andy Samberg, Cristin Miloti y muchos más. Prácticamente en esta categoría hay para todos los gustos.

Puedes ver Hamilton en Disney+, Borat Subsequent Film en Amazon Prime Video y The Prom en Netflix. Por otro lado, Palm Springs llegó a Hulu y Music aún no se estrena en cines, así que tendremos que esperar a que las lancen en México

Mejor Película Extranjera

Esta categoría nos dolió y mucho, porque pensamos que en mejor película extranjera de los Golden Globes aparecería Ya no estoy aquí de Fernando Frías representando a México. Sin embargo, hay cintas espectaculares que por supuesto que merecían la nominación este 2021, empezando por Another Round directamente desde Dinamarca y con la increíble actuación Mads Mikkelsen que como siempre se lució.

Además de Another Round, también tenemos películas interesantes como Minari (la cual causó controversia y ACÁ les contamos por qué), The Life Ahead con el gran regreso de Sophia Loren, La Llorona de Jayro Bustamante –la única que compite por Latinoamérica– y Two Of Us de Filippo Meneghetti.

Por ahora, la única de las nominadas a los Golden Globes 2021 a mejor película extranjera que podemos ver en México es The Life Ahead, que está disponible en Netflix. Minari, La Llorona y Another Round se estrenaron en un montón de festivales alrededor del mundo y Two of Us tendrá su lanzamiento el 5 de febrero.

Mejor Película Animada

Como casi siempre en los Golden Globes, en la categoría de menor película animada tenemos a Disney y Pixar dominando con un par de cintas. Y cómo no si el año pasado nos presentado dos producciones espectaculares, Onward –que si alcanzó a estrenarse en cines– y Soul, la cual se llevó el aplauso de un montón de personas en todo el mundo por la historia tan interesante de Joe Gardner y 22, y muchos consideran como una de las favoritas.

Y por supuesto que Soul y Onward las puedes ver en Disney+

Por otro lado, tenemos otras películas que le están pisando los talones a Pixar. Sobre todo dos, Wolfwalkers –una de las apuestas fuertes de Apple para su servicio de streaming– y Over The Moon, cinta que contó en la dirección con una de las mentes creativas más importantes de Disney, Glen Keane. Aunque por ahí también esta DreamWorks haciendo su luchita con uno de sus estrenos más fuertes del 2020, The Croods: A New Age.

Puedes ver Over The Moon en Netflix y Wolfwalkers en AppleTV+. Sin embargo, por ahora en México no hay chance de checar The Croods: A New Age en ninguna plataforma digital.