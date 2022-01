Rompiendo récords: ‘Don’t Look Up’ es la película más vista en una semana en la historia de Netflix

Apenas vamos entrando de lleno al 2022 y ya tenemos noticias dentro de la industria cinematográfica que nos dejan con el ojo cuadrado. Como recordarán, el año pasado, Netflix se lució –sobre todo al final del 2021– presentándonos un montón de películas increíbles que seguramente veremos en camino a los Oscar. Sin embargo, una de las que más ha llamado la atención es Don’t Look Up, que en cuestión de días ha logrado romper un récord importante dentro del catálogo de la plataforma.

Desde su estreno el pasado 24 de diciembre, la nueva cinta de Adam McKay y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Timothée Chalamet y más estrellas de Hollywood, ha dado de qué hablar. A pesar de las críticas, tanto buenas y malas (ACÁ les contamos algunas razones por las que deben verla), se perfila para ser una de las producciones que veremos peleando duro en la temporada de premios. Pero mientras eso pasa, está batiendo marcas.

‘Don’t Look Up’ rompe récords de Netflix

Resulta que Don’t Look Up está superando todas las expectativas que probablemente tenía Netflix sobre ella. De acuerdo con Deadline, se acaba de convertir en la película más vista en tan solo una semana en la historia de la plataforma, con una cantidad ridícula de horas que gastaron en checarla los millones de usuarios que tienen en todo el mundo. De verdad, no se imaginan el tiempo de reproducción de esta producción, es una locura lo que consiguieron en cuestión de días.

Para que se den una idea y según esta misma fuente, en total fueron 152,29 millones de horas que los suscriptores gastaron en checar la cinta en la semana del 27 de diciembre al 2 de enero, todo un logro impresionante. Toda esta información la confirmó el gigante del streaming y por si esto no fuera suficiente, la nueva historia apocalíptica de Adam McKay ahora es la tercera película más vista (en sus primeros 28 días) de todos los tiempos del servicio, sólo por detrás de Bird Box y Red Notice.

Y al parecer, las cosas para Don’t Look Up dentro del catálogo de Netflix pintan mucho mejor, pues a pesar de que la plataforma no quiso mencionar nada al respecto, Deadline también estima que en las siguientes semanas supere a la película de Sandra Bullock y probablemente le quite al blockbuster policiaco de Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds el récord de la cinta más vista en la historia del servicio. Sin duda, esta trama todavía dará de qué hablar en las siguientes semanas.