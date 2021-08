¡Legendario! Así luce el elenco de ‘How I Met Your Mother’ en la actualidad

Cuando se habla de comedias de situación (o sitcoms), How I Met Your Mother tiene un lugar especial entre las mejores series no solo del nuevo milenio, sino de la historia de la televisión en general. Ted Mosby y sus inseparables amigos llegaron a la pantalla chica en 2005 para dejar un montón de frases épicas, romances icónicos, lecciones de vida importantes, muchos momentos divertidos… vaya, un sinfín de instantes memorables que dejaron huella para los seguidores.

Por ahí, no faltaran aquellos que sigan viendo cada una de las nueve temporadas para pasar el rato (actualmente, si la quieren ver, está disponible Prime Video). Y es que a pesar de que el show bajó el telón en 2014, aún se recuerda con nostalgia a cada uno de los personajes del elenco.

En esta ocasión, por el mero gusto de recordar los buenos tiempos, repasaremos cómo han cambiado los protagonistas echándole un vistazo desde su primera aparición en la serie hasta la actualidad y qué es lo que han hecho desde que terminó el programa.

Josh Radnor/Ted Mosby

Por supuesto, no podíamos comenzar esta lista con otro que no fuera el mismísimo Ted Mosby, interpretado por Josh Radnor. El arquitecto, un romántico empedernido medio nerd pero tierno hasta los huesos, fue el personaje principal de How I Met Your Mother y

Empeñado en contarle a sus hijos la historia sobre cómo conoció a su madre, el sujeto también capturó nuestra atención con sus experiencias, altibajos amorosos y el enredoso camino sentimental que siguió hasta conocer al amor de su vida Tracy McConell (Cristin Milioti), la susodicha mamá. En ese sentido, se ha debatido entre los fans quién es el verdadero amor de Mosby pues como recordarán, al final de la serie, vuelve a buscar a Robin Scherbatsky ya que Tracy falleció tiempo atrás.

Luego de que terminó la serie, Josh Radnor ha tenido algunos papeles como un médico de la Guerra Civil en Mercy Street (2016) y como un maestro en Rise (2018) de Fox. Su trabajo más reciente se puede ver en la serie de Prime Video llamada Hunters junto a Al Pacino, donde interpreta a Lonny Flash. Esta producción se renovó para una segunda temporada.

También ha hecho una carrera musical junto a su amigo Ben Lee, con quien lanzó un álbum en 2020 titulado Golden State. Además, colaboró con la cantante mexicana Paty Cantú en la canción “Mírame” también del año pasado y ella misma, reveló en algún momento que tuvo un romance con él.

Cobie Smulders/Robin Scherbatsky

Durante las primeras temporadas de la serie, Robin Scherbatsky fue uno de los intereses románticos de Ted Mosby e incluso cuando no estaban involucrados sentimentalmente, se sentía la tensión entre ellos. Muy aparte de esa conexión emocional, el personaje interpretado por Cobie Smulders es recordado por varias cosas bastante gracias, además de su calidez como persona

Muchos de los chistes de How I Met Your Mother que giraron en torno a ella, se basaban en su vergonzoso pasado como la estrella canadiense juvenil conocida como Robin Sparkles y por su constante búsqueda de convertirse en una periodista importante -con todo y que debía sobreponerse a algunas situaciones penosas en su profesión-. A lo largo de la serie, también la vimos tener una relación intensa con Barney Stinson (Neil Patrick Harris) que en un principio no terminaría muy bien, aunque al final harían las paces como buenos amigos.

Lejos de HIMYM, Cobie Smulders es recordada por su papel como Maria Hill en el universo cinematográfico de Marvel. En el cine, sus apariciones más recordadas tras la serie fueron Songbird, The Intervention y Jack Reacher: Never Go Back, donde compartió créditos junto a Tom Cruise. En televisión, destacan sus apariciones en A Series of Unfortunate Events junto Neil Patrick Harris y Friends From Collage, ambos shows para Netflix. Su papel más reciente fue en la serie Stumptown (2019-2020) de la ABC.

Neil Patrick Harris/Barney Stinson

Sin temor a equivocarnos, Barney Stinson es uno de los protagonista más populares How I Met Your Mother (hasta su propio meme tenía, ¿recuerdan?). Sus frases, estilo e ideología de vida que casi rozaba en la infantilidad y desfachatez, lo convirtieron en uno de los más queridos del elenco y la verdad es que Neil Patrick Harris supo cómo poner todo su carisma al servicio de esta interpretación. ¿Su sello definitivo? El amor por un buen traje para vestir en todo momento, hasta para dormir.

A Barney se le recuerda como el irreverente, mujeriego, despreocupado y autoproclamado mejor amigo de Ted -aunque este lo niegue en favor de Marshall Eriksen-, pero es también uno de los personajes que evolucionó significativamente a lo largo de la serie. Tras el rompimiento con Robin y a raíz de que se convirtió inesperadamente en padre, lo vemos convertirse en una mejor y más responsable persona.

Los papeles más recordados de Neil Patrick Harris tras HIMYM se dieron en las cintas Gone Girl junto a Ben Affleck y se le recuerda con cameos en documentales y películas como Dads (2019) y en The Mupppets (2011). La popularidad que adquirió con la serie, le alcanzó para ponerlo como anfitrión de la entrega 87 de los Oscar. Protagonizó para Netflix A Series of Unfortunate Events y próximamente, reaparecerá en la pantalla grande con un papel en la nueva entrega de Matrix junto a Keanu Reeves. Su último papel lo tuvo en la miniserie de HBO It’s a Sin junto a Olly Alexander.

Alyson Hannigan/Lily Aldrin

Lily y Marshall eran por mucho, la pareja más adorable de How I Met Your Mother, con todo y que pasaron un momento turbulento en el que se separaron. Como sea, el amor entre ambos siempre pudo más y terminamos viéndolos formando una familia feliz. Pero de manera individual, el personaje de Alyson Hannigan brillaba por sí solo.

Ella podía dar una imagen de mujer tierna y adorable, pero al mismo tiempo esconde una capacidad tremenda para manipular situaciones a placer. Su carácter duro, que no es lo que más vemos de ella, también tiene sus momentos álgidos. Además, se le recuerda como una chica con un apetito sexual muy elevado. Profesionalmente, comenzó en la serie como una maestra de jardín de niños y de a poco, la vemos crecer en el ámbito artístico debido a sus aspiraciones como pintora.

Si bien Alyson Hannigan es mayormente conocida por sus papeles en HIMYM y la franquicia de American Pie, en los años recientes ha tenido apariciones regulares en algunas películas como You Might Be The Killer (2018) y Flora & Ulysses, esta última par Disney. también para la casa de Mickey Mouse, presta su voz en la serie animada infantil Fancy Nancy.

Jason Segel/Marshall Eriksen

Si Barney Stinson era el amigo alocado y sin vergüenza de Ted, Marshall Eriksen era la contraparte cálida, más noble, cariñoso y un poco nerd también. Por ello y más, él es considerado el verdadero mejor amigo de Mosby en la serie y el primero al que recurre cuando tiene algún dilema por resolver (o si tienen que disfrutar de un maratón de Star Wars). Marshall conoció a Lily y a Ted en la universidad.

Marshall es absolutamente fiel y está perdidamente enamorado de Lily, con quien no escatima en ser intensamente cursi. Eso sí, si pudiéramos describirlo de alguna manera, sería como un niñote, pero eso quiere decir que no tenga sus momentos serios como cuando busca conseguir un empleo importante como abogado ambientalista y luego, como juez de la Suprema Corte de Nueva York, todo con el afán de hacer el mundo mejor para sus futuros hijos.

Además de su carrera en HIMYM, Segel es reconocido por sus constantes incursiones en comedias como Forgetting Sarah Marshall, I Love You Man, Bad Teacher y Sex Tape.También le ha entrado a dramas y ficciones como The Discovery, Come Sunday y más recientemente, Our Friend. Apenas en 2020, se estrenó la serie que el dirige, escribe y protagoniza llamada Dispatches From Elsewhere.

Cristin Milioti/Tracy McConell

Tal vea de manera indirecta, la serie gira en torno a ella pues Ted Mosby nos cuenta todo lo que ha tenido que pasar en el terreno de amor hasta que por fin se encuentra con ella. A lo largo de la serie, tuvo algunas apariciones ‘invisibles’ o parciales, sin que se revelará su identidad. Pero fue hasta el final de la octava temporada que la conocimos.

Ella, que durante la mayor parte de las menciones en la serie se le conoce como “La Madre”, es un chica que toca el bajo en una banda y que tiene el corazón un poco roto por el fallecimiento de un antiguo novio. Con el tiempo, conoce a Ted y ambos vuelven a creer en el amor. Al final de la serie, queda implícito que ella tiene seis años de haber fallecido y que toda la charla que Mosby tiene con sus hijos, es un intento de conseguir la aprobación de ellos para volver a salir con la ahora Tía Robin.

Actualmente, Cristin Miglioti protagoniza la serie Made For Love de HBO (que acaba de ser renovada para una segunda temporada) y tuvo un papel en la película Palm Springs junto a Andy Samberg y J.K. Simmons. También participó en un par de episodios de Modern Love y Black Mirror.