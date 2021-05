Elon Musk revela en SNL que tiene Síndrome de Asperger

El pasado sábado 8 de mayo se transmitió una emisión más del popular programa Saturday Night Live, una que quizá fue de las más esperadas gracias a que en esta ocasión el anfitrión del show fue nada más y nada menos que Elon Musk, CEO de Tesla que aprovechó su participación televisiva para revelar que tiene el síndrome de Asperger.

En dicho programa de televisión que contó con la participación musical de Miley Cyrus y una aparición casi sorpresa por parte de Grimes, Elon Musk comenzó su participación dando el conocido monólogo, uno donde afirmó ser la primera persona con Asperger en conducir Saturday Night Live. O al menos “la primera en admitirlo”.

Elon Musk dijo que tiene síndrome de Asperger

“Así que esta noche no haré mucho contacto visual con el reparto. Pero no se preocupen, se me da muy bien hacer de humano en modo emulación”, dijo el multimillonario y fundador de SpaceX, quien durante todo el programa se dedicó a hacer chistes sobre sí mismo, su forma de hablar y algunas polémicas que ha generado en internet.

Pero, ¿qué es el síndrome de Asperger? Se trata de un trastorno del desarrollo que está incluido dentro del espectro autista (de hecho se considera una forma de autismo de alto funcionamiento), el cual afecta la interacción social, la comunicación, provoca una resistencia para aceptar el cambio y muchas veces le abre paso a la torpeza.

Durante su participación de SNL bromeó sobre algunas de sus más grandes polémicas

En su participación de SNL, Elon Musk habló sobre las controversias que ha causado a través de posteos en su cuenta de Twitter, o aquella vez que fumó marihuana durante su participación en un podcast. “Sólo quiero decirles que he reinventado los coches eléctricos y voy a enviar a gente a Marte en un cohete. ¿Creían que iba a ser un tipo tranquilo y normal?”, bromeó.

En el programa también estuvo presente Maye Musk, la modelo y madre de Elon Musk que platicó cómo era el CEO de Tesla cuando niño. Además de todo, hubo un sketch con personajes de Mario Bros. (en donde Grimes apareció disfrazada de la princesa Peach), y una clase explicativa sobre la Dogecoin, cortesía del multimillonario.

Acá les dejamos los momentos más relevantes de Elon Musk en SNL: