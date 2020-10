La historia de NXIVM contada por quien estuvo ahí: Una entrevista con Anthony Ames por ‘The Vow’

El 27 de marzo de 2018 ocurrió uno de los hechos más importantes de los últimos años, la detención de Keith Raniere, el líder de la secta NXIVM en las playas de Puerto Vallarta. Desde entonces, han surgido un montón de historias terribles sobre lo que sucedió durante los casi 20 años que estuvieron funcionando en Estados Unidos y México, haciéndose pasar como una organización de marketing internacional, cuando en realidad reclutaban y abusaban de miles de mujeres.

Muchos son los casos que han contado los horrores que se vivían en esos ‘cursos’ de motivación para empoderar a las personas, pero ninguno es tan impactantes como The Vow. Esta es una serie documental producida por HBO que se estrenó el pasado 23 de agosto en su plataforma, en la cual nos dan un enorme vistazo crudo de toda sus prácticas a través de las personas que estuvieron en las entrañas de esta organización.

Entre ellos tenemos a Anthony ‘Nippy’ Ames y su esposa, la actriz canadiense Sarah Edmonson. Por años formaron parte de NXIVM pero al darse cuenta de todas las cosas que hacían y que en realidad no era lo que aparentaban, comenzaron a buscar formas de escapar de Keith Raniere y todo su séquito hasta que lo consiguieron y junto a Mark Vicente, Bonnie Piesse y Catherine Oxenberg se convirtieron en los primeros exmiembros en denunciar lo que estaba sucediendo.

Aprovechando que el pasado 18 de octubre se estrenó el noveno y último capítulo de la primera temporada de The Vow, tuvimos chance de platicar con Anthony, quien nos contó cómo fue que entró a NXIVM, las cosas que tuvo que pasar dentro de todos esos años, los efectos secundarios y sobre todo el mensaje que quiere que la gente se quede al conocer su caso y ver el sufrimiento y abuso al que muchos estuvieron expuestos.

La historia de cómo ‘Nippy’ llegó a NXIVM es muy curiosa, pues una amiga le habló sobre esta organización y después de hacerse del rogar, en Nueva York pudo entrar a uno de sus ‘cursos’. Poco a poco se fue ganando un puesto importante dentro de la organización, a tal punto que terminó reclutando a más personas sin saber en realidad que estaba ayudando a traficar y abusar de inocentes, que sólo buscaban un poco de esperanza en ellos.

“Una vieja amiga de la escuela me lo contó. No me interesaba mucho, pero se quedó conmigo durante un año. Recuerdo haber bromeado con ella en un momento dado: ‘No voy a entrar a tu culto’. Pero su padre, a quien respetaba, lo había hecho, así que cuando me dijo que había un programa de entrenamiento en Nueva York, le dije: ‘Lo intentaré’. Me gustó, pero no me vi haciendo una carrera en esto.

“Estuve involucrado con la organización durante unos dos años desde 2001 y continué haciendo el programa de entrenamiento. Cuando conocí a Mark Vicente cuatro años más tarde me di cuenta de que NXIVM había crecido mucho y fue entonces cuando decidí involucrarme más. Seguí una de las carreras de la organización por dos razones: había gente con ideas afines como actores y directores, y me gustó el aspecto del crecimiento y los objetivos y me fue bastante bien enseñándolo. Por eso me hice conocido en la organización”.