Ah, perro: Flea volvería a la actuación junto a Brad Pitt y Margot Robbie

En la industria tenemos artistas que lo son en toda la extensión de la palabra, pues le entran a todo con tal de demostrar su talento. Hay muchos casos de músicos que se vuelven actores y viceversa, aunque no siempre las cosas salen de maravilla, eso sí. Pero ahora el que nos dejó con el ojo cuadrado fue el mismísimo Flea, quien luego de algunos años sin pisar un set, podría volver para compartir pantalla con ni más ni menos que Brad Pitt.

Para nadie es un secreto que el bajista de los Red Hot Chili Peppers tiene un enorme pasado frente a las cámaras. A lo largo de su vida ha tenido papeles en distintas películas como Back to the Future II y III, The Big Lebowski, Fear and Loathing in Las Vegas, Baby Driver y Boy Erased. Pero no solo eso, también ha prestado su voz para producciones animadas del tamaño de Inside Out, Toy Story 4, Rugrats Go Wild y The Wild Thornberrys Movie.

Flea regresaría a los sets en la nueva cinta de Damien Chazelle

Sin embargo, desde 2019 y con la participación que tuvo en Queen & Slim, Flea no ha aparecido en otras películas. Pero ahora eso está por cambiar porque según distintos medios, todo indica que volverá a la actuación por la puerta grande con un personaje en Babylon, la nueva cinta del ganador del Oscar a Mejor Director en 2016, Damien Chazelle. Y no solo eso, sino que compartiría créditos con un verdadero elenco de primera.

De acuerdo con Deadline, el bajista y trompetista se uniría a esta producción junto a grandes nombres de la industria cinematográfica. Para que chequen el dato, ya están confirmados Brad Pitt y Margot Robbie; aunque por ahí también están Diego Calva, Jovan Adepo, Li Jun Li, Samara Weaving, Rory Scovel, Lukas Haas, Eric Roberts, P.J. Byrne, Max Minghella y Damon Gupton. Una verdadera combinación espectacular.

Hasta el momento y según la misma fuente, no hay mucha información al respecto. De entrada, no se sabe cuál sería el papel de Flea, pero tampoco tienen muy claro el resto de los personajes ni la trama personal. Lo único que al parecer sí está confirmado es que la película de Damien Chazelle será clasificación R y está ambientada en el Hollywood de los años 20, en el que la industria cinematográfica pasó del cine mudo al hablado.

Eso sí, se espera que Paramount –la productora detrás de esta cinta– estrene de manera limitada este nuevo proyecto en la Navidad de 2022. Pero no se preocupen, pues lo que comenta Deadline es que también llegará a las salas de cine el 6 de enero de 2023. Solo queda esperar a que avancen los meses para tener más detalles sobre el posible regreso del bajista de los Red Hot Chili Peppers al cine, ¿no les emociona?