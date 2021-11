¡Los queremos! Funko anuncia una colección de figuras de ‘The Matrix: Resurrections’

Si hay una película que nos tiene con la emoción a tope, esa sin duda es The Matrix: Resurrections. La cuarta entrega de la saga de ciencia ficción regresará a finales de este 2021 con todo y Keanu Reeves retomando su papel como Neo… y sí: Funko Pop sabe que el hype está durísimo rumbo al estreno de la cinta.

Una vez más, la compañía juguetera se suma a la tendencia pues acaba de mostrar las nuevas figuras que lanzará con motivo de este próximo largometraje. Como siempre, se rifaron y traerán seis geniales muñecos que vas a querer comprar a la de ya. Acá abajito les contamos qué onda.

Funko muestra sus figuras de ‘The Matrix: Resurrections’

The Matrix es por mucho una de las franquicias de acción y ciencia ficción más entrañables de todos los tiempos. Incluso quienes no hayan visto las películas -aunque no lo crean, los hay- o quienes no sean fanáticos de la saga cinematográfica, conocen algunos aspectos generales de la historia, desde los icónicos movimientos en slow motion hasta la caracterización de los personajes.

Un fenómeno de la cultura pop, innegablemente. Por eso es que la cuarta película de esta historia (que llega 18 años después de Reloaded y Revolution) tiene a su público más fiel con las ansias por los cielos. Y bueno, para ponerle más emoción al momento, Funko Pop tiene una colección que luce espectacular.

A través de sus redes sociales, la marca mostró una colección de seis figuras de The Matrix: Resurrections, de las cuales tres son muñecos ‘comúnes’ de Neo (en esta caracterización muy parecida a John Wick), Trinity y Morfeo. Estas se podrán adquirir en cualquier tienda distribuidora de Funko Pop o directamente en Amazon por 12 dólares (unos $250.00 pesos mexicanos más o menos).

Las tres figuras restantes son ediciones especiales del personaje conocido como The Analyst (que será interpretado por Neil Patrick Harris) que solo estará disponible en Wal-Mart; un Morfeo con traje rojo que se venderá en exclusiva en tiendas Target; y un Neo que brilla en la oscuridad que solo se podrá conseguir vía Books-A-Million!

Acá les dejamos unas imágenes de las figuras para que vean lo cool que lucen y POR ACÁ pueden ver el más reciente tráiler de The Matrix: Resurrections. Recuerden que la cinta se estrena el próximo 22 de diciembre.