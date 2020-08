Si les gustó el ‘Asesinato en el Expreso de Oriente‘ (Murder on The Orient Express) entonces esta noticia les va a encantar, pues finalmente, podemos tener un primer vistazo a la secuela de esta emocionante trilogía: Death On the Nile o ‘Muerte en el Nilo’ protagonizada ni más ni menos que por Gal Gadot y dirigida por Kenneth Branagh, basada en la novela de Agatha Christie.

Tras los sucesos acontecidos en el Orient Express, el detective Poirot se toma unas vacaciones a bordo de un glamuroso barco de vapor que recorre el Río Nilo por Egipto. Sin embargo, sus vacaciones se verán amenazadas por un nuevo misterio cuando luna de miel de una pareja se echa a perder de la forma más trágica posible. Con la certeza de que el asesino se encuentra a bordo, Poirot se encargará de resolver el crimen, y el misterio de las muertes violentas que se registran a bordo de este crucero.

Si bien se trata de una nueva reinterpretación del clásico de Agatha Christie, Muerte en el Nilo promete ser una película oscura, sexy e inquietante, bajo la premisa de que “el amor, la posesión, la lujuria y los celos son grandes emociones primarias que realmente afectan a las personas de muy distintas maneras”.

En la cinta, Gal Gadot dará vida a Linnet Ridgeway Doyle, una rica heredera que es asesinada en su luna de miel por un crucero en el Río Nilo en donde todos los pasajeros tienen algún motivo para acabar con ella.

Además de Kenneth Branagh y Gal Gadot, Death on The Nile o Muerte en el Nilo cuenta con las actuaciones de Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening, Ali Fazal, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Emma Mackey, Dawn French, Rose Leslie, Jennifer Saunders y Russell Brand,con una fecha de estreno prevista originalmente para Octubre del 2020, pero que con la crisis sanitaria que ha provocado el COVID se ha quedado con un abierto “próximamente”.

Aquí te compartimos el primer adelanto de esta cinta que promete glamour, emoción y mucho, pero mucho misterio.