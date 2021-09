‘L’Événement’, una película sobre el tema del aborto, se lleva el León de Oro en Venecia 2021

El Festival Internacional de Cine de Venecia 2021 ha llegado a su fin. Este 11 de septiembre, el evento italiano concluye su entrega número 78 en una edición donde, por supuesto, no faltó la representación latinoamericana pues filmes como La caja de Lorenzo Vigas, el cortometraje chileno Los huesos de Cristóbal León y Joaquín Cociña o el mexicano Michel Franco (con Sundown) estuvieron en el catálogo de contendientes.

Pues bien, para cerrar con broche de oro las actividades del festival, se llevó a cabo este sábado la ceremonia de clausura con la entrega de los reconocimientos a los ganadores. A continuación, les dejamos la lista completa con los nombres y las producciones que triunfaron en la premiación.

Ganadores del Festival de Cine de Venecia 2021

Selección Oficial (Jurado presidido por Boon Joon-ho)

León de Oro a la Mejor Película: ‘L’Événement’ de Audrey Diwan

León de Plata del Gran Premio del Jurado: ‘È stata la mano di Dio’ de Paolo Sorrentino

León de Plata para Mejor Director: Jane Campion por ‘The Power of the Dog’

Coppa Volpi para Mejor Actriz: Penélope Cruz por ‘Madres paralelas’

Coppa Volpi para Mejor Actor: John Arcilla por ‘On The Job: The Missing 8’

Mejor Guión: Maggie Gyllenhaal por ‘ The Lost Daughter’

Premio Especial del Jurado: ‘Il buco’ de Michelangelo Frammartino

Premio Marcello Mastroianni a Mejor Actor Joven: Filippo Scotti por ‘È stata la mano di Dio’

Sección Orizzonti

Mejor película – ‘Pilgrims’ de Laurynas Bareiša

Mejor director – Éric Gravel por ‘À Plein Temps’

Premio especial del jurado: ‘El gran movimiento’ de Kiro Russo

Mejor actriz: Laure Calamy por ‘À Plein Temps’

Mejor actor: Piseth Chhun por ‘White Building’

Mejor guión: Peter Kerekes e Ivan Ostrochovsky por ‘107 Mothers’

Mejor cortometraje: ‘Los huesos’ de Cristóbal León y Joaquín Cociña

Orizzonti Extra – Audience Awards Armani Beauty: ‘The Blind Man Who Did Not Want To See Titanic’ de Teemu Nikki