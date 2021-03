El comité de los Golden Globes anuncia plan para fomentar la diversidad e inclusión

Durante la pasada entrega de los Golden Globes, las presentadoras Tina Fey y Amy Poehler abrieron la ceremonia con bastante sátira, pero también un importante señalamiento. El discurso de inicio resaltó, entre otras cosas, la poca inclusión que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés) registra entre sus filas.

A eso hay que agregar el importante señalamiento que el periódico The LA Times hizo en un reportaje previo al evento. Según la investigación, no hay una sola persona afrodescendiente entre los 87 miembros que componen el comité. Por ello, la HFPA acaba de anunciar que tomará medidas para apoyar la diversidad dentro de su organización.

Los Golden Globes promoverán la inclusión en su comité

Hoy más que nunca, el tema de la diversidad gana terreno en ámbitos como el de la industria del entretenimiento. Por ello, la reciente entrega de los Golden Globes del pasado 28 de febrero generó bastante polémica, esto debido a la evidencia de que no había mucha inclusión dentro de la HFPA (la instancia que realiza la entrega).

Ya han pasado unos días desde la ceremonia y, finalmente, la Asociación de la Prensa Extrajera de Hollywood ha tomado una determinación para contrarrestar los señalamientos vertidos por diversos medios y figuras del espectáculo. En un comunicado lanzado en sus redes sociales, dicha organización se comprometió a generar un cambio sustancial.

La Junta de los Golden Globes señaló que tomarán acciones inmediatas entre las que destacan la contratación de un experto independiente en diversidad organizativa, equidad e inclusión para recibir asesoramiento. Además, se prometió la participación en actividades de divulgación con un enfoque específico en personas afrodescendientes y otros profesionales ‘subrepresentados’ dentro de la asociación.

De la misma manera, se dispondrá de un despacho de abogados independiente para que revise las políticas de la HFPA y que también realice investigaciones por posibles violaciones a los códigos de ética y conducta de la Junta. De cara a la entrega de los premios de 2022 ¿veremos si cumplieron con estas disposiciones? Habrá que estar atentos.

Los señalamientos sobre la HFPA

Como mencionamos, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood recibió diversos señalamientos previo a la entrega de los Golden Globes del pasado 28 de febrero. Y aunque uno de los más sonados fue aquel relacionado con el tema de la diversidad, había más cosas por ahí que hacían mucho ruido.

El reportaje titulado Who really gives out the Golden Globes? A tiny group full of quirky characters — and no Black members de Los Angeles Times, señala que la propia HFPA ha estado pagando a sumas importantes de dinero a sus miembros para que la hagan de oficiales en los comités.

También hubo una polémica revelación en la que el periódico angelino mencionó que la Asociación ha recibido beneficios de algunos estudios para que contemplen a sus producciones en la entrega. Una fuente señaló que algunos miembros habrían conseguido una estadía en Francia, lo que -según revela dicho diario- podría haber ayudado a la nominación de la serie Emily In Paris.

Si quieres conocer a fondo el reportaje, POR ACÁ te lo dejamos. Y pues así las cosas en Hollywood y la temporada de premios. No suenan tan descabelladas estas afirmaciones, así que deberemos ver cómo reacciona la HFPA y los Golden Globes de ahora en adelante.