¡Wow! Hugh Laurie y Mark Ruffalo se unen a la serie ‘All the Lights We Cannot See’ de Netflix

Como regularmente sucede, Netflix tiene en la mira un montón de proyectos que lucen prometedores en el terreno de las miniseries. Uno de los más llamativos es la adaptación de All the Light We Cannnot See, producción que poco a poco está definiendo a su casting con nombres de la talla de Hugh Lauire y Mark Ruffalo.

Así como lo leen… el recordado actor que hizo al Dr. House y la estrella del universo cinematográfico de Marvel están confirmadísimos para entrarle a este proyecto, que dicho sea de paso tiene entre su staff de producción a Steven Knight, creador de Peaky Blinders. Se mira interesante todo esto, ¿no?

‘All the Light We Cannot See’

Cuando se trata de series limitadas, en Netflix se pintan solos. Tan solo basta con recordar el hitazo que en su momento significó The Queen’s Gambit en 2020, o incluso tanto Halston como Unorthodox. La plataforma de streaming le sabe a las miniseries y ahora, uno de los proyectos que se miran con buenos ojos para el futuro es All the Light We Cannot See.

¿De qué va este programa? Pues bien, se inspirará en la novela del mismo nombre (conocida en países hispanohablantes como La luz que no puedes ver) ganadora del Pulitzer y escrita por el autor Anthony Doerr. En términos generales, la historia se desarrolla en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y se centra en una joven ciega llamada Marie-Laure quien junto a su padre, intentan escapar de la ocupación nazi en Francia.

Este camino la llevará a toparse con un joven soldado alemán llamado Werner, quien al igual que ella intentará sobrevivir a los horrores de la guerra. Interesante, ¿no? Pues agárrense que habrá elenco de lujo encabezado por Mark Ruffalo y Hugh Laurie.

Mark Ruffalo y Hugh Laurie se unen a la miniserie

Este lunes 10 de enero, se dio a conocer que Mark Ruffalo y Hugh Laurie se unen al elenco de All the Light We Cannot See. De acuerdo con The Hollywood Reporter, la estrella de MCU tomará el papel de Daniel LeBlanc, el cariñoso y astuto padre de la protagonista que es conocido como el cerrajero del Museo de Historia Natural de París.

Por otro lado, Laurie (el siempre recordado Dr. House) interpretará a Etienne LeBlanc, el tío de Daniel conocido como un héroe de la Primera Guerra Mundial que padece trastorno de estrés postraumático. Este personaje también es parte de la resistencia francesa clandestina en la historia.

Anteriormente, se confirmó que Aria Mia Loberti sería la encargada de tomar el rol de la protagonista Marie-Laure. Cabe destacar que Loberti, quien es una persona con discapacidad visual, es también una actriz debutante que actualmente estudia un doctorado en retórica en la Universidad de Pensilvania. Según THR, tambiñen ha sido delegada juvenil de la ONU. Este será su trabajo como actriz.

Por el momento, no se ha revelado quién tomará el papel de Werner y tampoco se ha revelado alguna fecha tentativa de estreno de All the Light We Cannnot See. Lo que sí podemos decirles es que la serie contará con cuatro partes y la escritura del guión está en buenas manos ya que Steven Knight, creador de Peaky Blinders, es el encargado de esa parte.

Los capítulos serán dirigidos por Shawn Levy, el cineasta detrás de Free Guy, la saga de Una noche en el museo y productor de Stranger Things. ¿Qué les parece el proyecto?