13 series básicas para entrarle al anime sin morir en el intento

Cuando se trata de animación, Japón tiene un sello de identidad bien definido que ha conquistado al mundo del entretenimiento. El anime ha ganado más adeptos con el paso de los años y cada vez más personas, en la búsqueda de nuevos contenidos, se suman al gusto por este tipo de series.

Y es que seamos honestos: es un universo enorme el que la animación japonesa nos ofrece porque hay historias, géneros y estilos de todo tipo. Por eso, si buscas algo de entretenimiento de calidad, estos shows son una gran opción para pasar el rato (y en una de esas, convertirte en un otaku de hueso colorado).

Si de plano te llama la atención estos programas pero no sabes por donde empezar, llegaste a la nota indicada. Por acá te mostramos una guía básica para entrarle al anime, donde recopilamos algunos de los títulos más clásicos, algunos de culto y otros más nuevos que se han convertido en los favoritos del público.

Viejitos pero bonitos y algunos más de culto

Neon Genesis Evangelion

Una de las joyas del anime mecha que no se le pueden pasar a nadie. Incluso, aquellos que nunca la hayan visto, segurito que alguna vez escucharon el nombre de la serie. Si de algo podemos estar seguros, es que su impacto en la cultura popular es casi tan gigantesco como las épicas historias, batallas y otros argumentos que podemos ver en él.

Su primera emisión se dio en 1995 y constó de poco más de 26 episodios pero su historia eventualmente se extendió con una buena cantidad de películas (OVA’s). Aquí vemos al joven Shinji Ikari tomando el puesto como piloto de la organización NERV para manejar una de las unidades Evangelion, esto con le fin de proteger a la ciudad de Tokyo-3 de unos seres devastadores conocidos como ‘Ángeles’. Y aunque todo suena a acción y ciencia ficción al por mayor, este anime te deja picado con varias cuestiones filosóficas y existenciales que la trama aborda.

Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco)

La historia de Seiya y Los Caballeros del Zodiaco se convirtió en uno de los animes mejor valorados en México y América Latina. Por supuesto, no faltara alguno que por ahí diga que es una de la series ‘más choteadas’, pero eso no le quita valor de ninguna manera.

El argumento es simple: todo comienza con Seiya, quien previamente realiza un viaje para entrenar en un mítico santuario para eventualmente obtener la armadura de Pegaso. Posteriormente, se da cuenta que su hermana a desaparecido mientras el entrenaba y ahora, con el objetivo de encontrarla, se verá inmiscuido en el Torneo Galáctico organizado por Saori Kido, quien es la encarnación de la Diosa Atenea.

A partir de aquí, comienza una aventura que de desmenuzará en varias sagas como la de Poseidón, Asgard o Hades, entre otras. Está de más decir que los combates son espectaculares, épicos y una que otra tragedia no faltará. Un clásico del anime en toda la regla.

Berserk

La década de los 90 nos dejó grandes animes y uno de ellos fue Berserk. Y la recordamos por acá con bastante cariño porque pues -honestamente- la entrega CGI de 2016 dejó bastante que desear, sobre todo teniendo en cuenta la gran oportunidad que se tenía para readaptar el legendario manga de Kentaro Miura.

Emitida por primera vez en 1997, esta historia nos muestra la vida del joven guerrero conocido como Guts o el “Guerrero Negro” o “Espadachín Negro” en diferentes lados el mundo, y su entrada a la Banda de los Halcones. En términos generales, los 25 capítulos de esta serie son un buen resumen del manga -sobre todo la parte conocida como la Edad de Oro-, pero con escenas de combates y violencia más gráficas.

También hay varias películas muy buenas para complementar y bueno, en este video te dejamos el primer capítulo subtitulado (y en ese mismo canal de YouTube, puedes ver los demás remasterizados).

Cowboy Bebop

Hay que decirlo como es: a través del anime, la ciencia ficción y las historias futuristas reciben un mejor tratamiento del que muchas veces nos ofrecen los grandes estudios occidentales. Y si necesitáramos una prueba de ello, seguro que Cowboy Bebop lo sería.

Esta serie de 1998 la protagoniza el icónico Spike Spiegel, quien forma parte de un grupo de cazarrecompensas a bordo de la nave BEBOP piloteada por Jet Black. Todas sus aventuras ocurren en el año 2071, varios años después de que la Tierra se vio devastada por un portal hiperespacial, provocando que gran parte de la humanidad se asentara en diversas colonias alrededor de varios planetas en Sistema Solar.

El grupo de mercenarios, aparentemente despreocupados, nos dejará ver poco a poco el lado más trágico de sus vidas. Los detalles técnicos y hasta musicales de la serie, llamaron la atención del mundo, así como su característica esencia western. Y así, con esas tremenda trama, es como Cowboy Bebop se convirtió no solo en un anime de culto; sino en uno de los mejores argumentos de la animación japonesa.

Dragon Ball (en todas sus entregas)

Sí, lo sabemos… Dragon Ball es quizá el anime más mencionado de la historia en Latinoamérica, pero no podemos dejar de mencionarlo por nada. Incluso, estamos seguros que esta serie fue el primer paso de varios para interesarse en el universo del anime.

Y esta serie ha trascendido tanto en la historia que incluso el doblaje latino, ha sido reconocido en otras latitudes del planeta. El legado de Goku (desde la primera serie, pasando por Z hasta GT e incluso Super) y sus amigos es algo que siempre llevaremos en el corazón. Un clásico de Japón que arrasó en el mundo, sin duda.

Samurai X

En esa misma de animes de culto, nos encontramos con Samurai X. Y es que esta serie tenía de todo: combates frenéticos, personajes tanto adorables como despiadados, enemigos siniestros y sobre todo, una gran lección de vida.

Kenshin Himura es un espadachín que se ha forjado una reputación a lo largo de Japón como Battousai El Destajador, un peligroso asesino que ahora busca la redención por su turbulento pasado. Para lograrlo, vagabundea por todo el país ayudando a la gente y ahora combate con una espada de filo invertido. Su nueva aventura inicia cuando conoce a una joven maestra de kendo con la que se queda a vivir.

Así como pasan los capítulos, Kenshin se hace de más y más amigos, pero también se topará con viejos y nuevos enemigos a los que deberá detener. Si quieres adrenalina y combates llenos de drama y momentos épicos, este es el mero mero anime que no puedes perderte si no lo has visto.

Series geniales un poco más recientes

Fullmetal Alchemist (también la entrega ‘Brotherhood’)

Podríamos decir sin problema que Fullmetal Alchemist es de los pocos animes que han hecho bien el trabajo a la hora de reversionar su propia historia. La entrega de 2003 fue bien recibida en su momento, pero Brotherhood de 2009, para muchos, es todavía una adaptación más interesante.

De esta serie (que por ahí puedes hallar en Netflix), nos cuenta la historia de los hermanos Alphonse y Edward, unos adolescentes que tras la muerte de su madre, desean resucitarla a través de la alquimia. Son embargo, en el proceso, Edward pierde un par de sus extremidades y el alma de su hermano queda sellada dentro de una armadura de hierro.

Para restaurar su error, ahora ellos irán en busca de la Piedra Filosofal, que es buscada por cualquier cantidad de enemigos a los que tendrán que sortear. Y lo decimos sin tapujos: este anime te volará la cabeza si no lo has visto.

One Piece

Ok, lo sabemos. One Piece no es precisamente un anime nuevo, pero se ha mantenido vigente por más de 20 años y sus entregas televisivas evidentemente han visto la luz, en su mayoría, durante el nuevo milenio. En términos generales, se trata de uno de los animes (y mangas) más exitosos de la historia y sin duda, uno de los más extensos.

De la misma manera, el personaje principal, Monkey D. Luffy, es todo un ícono de la cultura pop japonesa. Y su historia es bastante genial pues todo comienza con este intrépido muchacho buscando el legendario tesoro del One Piece que dejó escondido hace varios años el famoso Gold Roger, el autoproclamado Rey de los Piratas. Luffy echará a andar su propia tripulación conocida como los Piratas del Sombrero de Paja… pero evidentemente no serán los únicos que vayan tras el tesoro.

A remarle porque son más de 1000 episodios los que tienes que ver más de 900 episodios para ponerte al corriente con este tremendo anime.

Naruto

Podríamos decir, en términos generales, que Naruto provocó la misma fiebre que Dragon Ball en su momento y de hecho, los fans no han dejado pasar las comparaciones -odiosas pero inevitables- sobre cuál de los protagonista de estas series sería el ganador. Independientemente de ello, esta serie tiene bien ganado un puesto como uno de los animes más icónicos de todos los tiempos.

El fandom de Naruto es uno de los más intensos jamás conocidos y se entiende ya que mientras crecíamos viéndolo, nuestro joven ninja también lo hacía. La rica mitología de serie, las secuencias de combate y ver al protagonista dominar al Zorro de las Nueve Colas, es una experiencia que se debe vivir aunque sea una vez en la vida.

Death Note

Otro anime que ha trascendido en la cultura popular es Death Note y lo ha hecho con una historia oscura que pone a prueba los dilemas morales de sus protagonistas (y la audiencia, sin duda). El destino pone el famoso ‘libro de la muerte’ en el camino de Light Yagami, quien desea hacer el bien utilizando los poderes de la libreta matando a delincuentes y personas que el considera, merecen perder la vida.

Sin embargo, el gran dilema surge debido a que esto lo convierte a él mismo en un asesino con complejo de Dios. Esto despierta el interés del genio investigador conocido como ‘L’, quien poco a poco irá rastreando y desmenuzando quién es el hombre que maneja la Death Note.

Attack On Titan

¿Estamos frente a uno de los mejores animes de los últimos años? Bueno, podríamos decir que si Attack On Titan no es el mejor, al menos es el más popular del momento. Y no es para menos pues, empezando por los detalles técnicos, se trata de un show visual que te volará la cabeza por completo. Eso sí, no está hecho para estómagos sensibles (si saben a lo que nos referimos).

La humanidad se encuentra en plena supervivencia ya que unos seres humanoides conocidos como titánes, acechan constantemente a las personas. La historia principal transcurre dentro de las tres murallas, un sector de la población que vivía en paz hasta que estos seres gigantescos los diezmaron.

Ahí cuando entra Eren Jaeger, un joven que vio a su mamá morir debido a esta amenaza ya ahora, unos años después, se enlísta en el Cuerpo de Exploración del ejército para combatir a estos monstruos. Sin embargo, él poco a poco se dará cuenta que tiene la habilidad de convertirse en un titán… ahora, te toca a ti descubrir que pasa con él.

One Punch-Man

Este anime llegó a nuestras vidas en 2015 y rápidamente se ganó el cariño de la gente con su estupendo sentido del humor. Y es que solo imagínense lo frustrante que debe ser tan excepcional, que nadie te puede hacer frente a la hora de la pelea. Pues por ahí se recorre el argumento de One Punch-Man.

Esta es la historia de Saitama, un joven héroe de aspecto gracioso y ordinario quien en realidad es el hombre más poderoso del mundo. El tiene la capacidad de derrotar a sus enemigos con uno solo de sus golpes y eso, inevitablemente, ha hecho que encuentre aburrido combatir aunque sea su deber salvar al mundo.

A partir de ese argumento, surgen un montón de interesantes situaciones cómicas que han hecho de este anime, un infaltable de los años recientes.

Demon Slayer

Hoy por hoy, Demon Slayer es uno de los mejores animes de los últimos tiempos. Y eso que apenas se estrenó en 2018. Sin embargo, ya varios lo consideran una joya de la animación japonesa que está destinada a convertirse en un clásico para el futuro.

La serie se centra en Tanjiro Kamado, un chico noble y de gran corazón que trabaja para mantener a su familia. La tragedia ocurre cuando al regresar de uno de sus viajes, se da cuenta que un demonio masacró a su familia, mientras que su hermana Nezuko se ha convertido en uno de estos seres.

Ahora, él debe emprender un viaje en el que se convierte en un hábil cazador de demonios, pero esto lo hará también con el objetivo de regresar a su hermana a su forma humana. Demon Slayer es un anime imperdible de los últimos años que no te puedes perder y que, de hecho, en este 2021 lanzó una película. Así que vale la pena darle un vistazo a la serie para entrarle de lleno a la cinta.

Elige el anime que más te llame la atención y pásalo genial.