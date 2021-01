Doctor Who es sin duda una de las series más emblemáticas en la historia de la televisión. A lo largo del tiempo, hemos visto desfilar a diversos actores interpretando al icónico y misterioso personaje principal, siendo Jodie Whittaker la que le ha dado vida en las últimas entregas.

Sin embargo, parece que la actriz se despedirá del papel muy pronto. De acuerdo con lo que diversos medios señalan, Jodie tiene planes de abandonar el protagónico tras tres temporadas para continuar su carrera en proyectos diferentes. Además, otros miembros del elenco también dirían adiós al show.

¿Jodie Whittaker deja ‘Doctor Who’?

Parece que fue ayer cuando Jodie Whittaker fue presentada como la nueva encargada de recorrer el tiempo y el espacio en la nave TARDIS. Hace tres años, en 2017, la actriz fue revelada en el especial de Navidad Twice Upon A Time como la decimotercera persona que se embarcaría como la protagonista de la serie. Y no solo eso: su incursión fue especial pues se convirtió en la primera mujer que interpreta al personaje principal.

Ahora, todo indica que ella está lista para dejar atrás Doctor Who tras tres temporadas. De acuerdo con lo que señala el periódico Daily Mirror, Whittaker ya tendría sus maletas listas para dejar de encabezar el reparto. Una fuente cercana al staff señaló que su salida de la serie es inminente pues “todo es muy secreto, pero se sabe en el set que Jodie se va y se están preparando para una regeneración“.

Y aunque la información no se ha oficializado, la producción del show ya estaría en planes de comenzar a filmar la presentación de quien sería el decimocuarto Doctor. En su propio informe, Variety contactó a un portavoz de la BBC para preguntar qué onda con el rumor sobre la partida de la actriz, a lo que respondió “No comentaremos sobre ninguna especulación sobre el futuro de Jodie en el programa”.

Parten más miembros del elenco

Las fuentes de Daily Mirror dicen que junto a Whittaker, también se irán los co-protagonistas Bradley Walsh y Tosin Cole, mientras que el showrunner Chris Chibnall se mantendrá como miembro del staff de producción. Hay que recordar que varios actores que han encarnado a los Señores del Tiempo también han renunciado al personaje tras tres temporadas siendo Patrick Troughton, Peter Davison Matt Smith, Peter Capaldi y David Tennant algunos de lo más recordados.

La decimotercera temporada de Doctor Who se encuentra en proceso de filmación y hasta donde se sabe, solo contará con ocho episodios que se estrenarán en otoño de 2021, además de que se incluyó en el elenco a Dan, un personaje interpretado por John Bishop. ¿Habrá aquí alguna conexión con el nuevo Señor del Tiempo para las próximas temporadas? Tendremos que estar muy atentos.