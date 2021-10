El director de ‘Rust’ da su versión del accidente de Alec Baldwin y Halyna Hutchins

El pasado jueves 21 de octubre, el mundo entero y toda la industria cinematográfica se conmocionó por una terrible noticia: Alec Baldwin asesinó accidentalmente a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, en el set de filmación de su nueva película, Rust. Por supuesto que este hecho ha dado de qué hablar porque lamentablemente en él perdió la vida una mujer talentosa, pero también hubo un herido, el propio director de la cinta, Joel Souza.

Los primeros reportes indicaron que el cineasta de 48 años se encontraba grave en un hospital luego de este incidente, y poco a poco han aparecido detalles que revelan que las cosas dentro de la producción no andaban nada bien, como el hecho de que seis camarógrafos abandonaron el set antes del disparo accidental de Baldwin (ACÁ les contamos cómo estuvo eso). Sin embargo, ahora tenemos más información al respecto porque el propio Souza dio su declaración sobre lo sucedido.

Joel Souza reveló los primeros detalles del accidente en el set de ‘Rust’

Después de las primeras palabras de Alec Baldwin tras el accidente (que pueden checar POR ACÁ), a través de una serie de documentos publicados por The New York Times, en una declaración jurada, Joel Souza reveló que le habían dicho que el arma era segura. El director de Rust afirmó que las armas de fuego solían pasar por la revisión de la armera, Hannah Gutierrez-Reed antes de que el asistente de dirección Dave Halls, les diera otra checada para después entregarlas a los actores.

Según esta misma fuente, Souza dijo que antes del incidente, se llevaron al equipo a otro lugar para comer durante una pausa después de montar una escena en una iglesia, aunque cuando regresaron “no estaba seguro de si revisaron el arma de fuego de nuevo”. Joel continuó mencionando que el accidente fatal se produjo cuando estaban ensayando la escena en el set de esta misma iglesia, la cual implicaba “sacar en forma de cruz” un revólver y apuntar al objetivo de la cámara.

El director relató cómo fue el momento en que Alec Baldwin disparó a Halyna Hutchins

Joel Souza contó que estaba “viendo el ángulo de la cámara” al lado de Halyna Hutchins, antes de ver cómo se agarraba el torso y se tambaleaba hacia atrás, y entonces se dio cuenta de que sangraba por el hombro. En su declaración, el director mencionó que estaba lidiando con los retrasos en ese momento, pues como ya mencionábamos antes, seis miembros del equipo de cámaras renunciaron por el retraso en sus pagos y las condiciones de seguridad que existían en el set.

A pesar de este pequeño contratiempo, el cineasta de 48 años afirmó que el equipo que llegó después se llevaba bien con los demás y no hubo ningún problema entre los empleados; eso sí, también dejó muy claro que en el momento del accidente, solamente contaba con una cámara disponible. Sin embargo, además de Joel, Hutchins y Baldwin, apareció otro nombre que también fue testigo de lo que sucedió durante la producción de esta producción, el camarógrafo, Reid Russell.

Otro camarógrafo contó su versión de los hechos

Russell afirma que estaba cerca en el momento del accidente que tristemente acabó con la vida de Halyna Hutchins. Pero también declaró que se alejó del set durante cinco minutos después del almuerzo y que cuando regresó, tanto Alec Baldwin como Joel Souza y la directora de fotografía ya estaban preparando la escena y que incluso contaban en ese momento con el arma de fuego. Eso sí, Reid confesó que no estaba seguro si habían revisado la pistola mientras él estaba fuera.

También se mencionó que el asistente de dirección, Dave Halls tomó el arma de una bandeja colocada por la armaera, Hannah Gutiérrez-Reed, quien se le entregó a Baldwin al grito de “arma fría” (una clave para que los actores y parte de la producción sepan que todo está listo). A continuación, el equipo reacomodó la cámara debido a una sombra, y Alec le explicó a Souza y Hutchins cómo sería la escena con la pistola, antes de sacarla de la funda cuando el arma se descargó.

Russell reveló que “recordaba que Joel Souza tenía sangre en su cuerpo, y que la señora Hutchins hablaba y decía que no sentía las piernas”. Además, el camarógrafo dijo que Alec Baldwin había sido “muy cuidadoso” con la pistola, y que antes había intentado garantizar la seguridad en el set asegurándose de que no hubiera un niño cerca cuando disparara el arma. Hasta el momento, no se sabe cómo terminará este caso que dejó sin palabras a Hollywood y la industria cinematográfica.