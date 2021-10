¿Y eso? Revelan que 6 camarógrafos abandonaron el set antes del disparo accidental de Alec Baldwin

Lo sucedido con Alec Baldwin el pasado jueves 21 de octubre por la noche, continúa dando mucho de qué hablar. El reconocido actor disparó por accidente a su directora de fotografía durante el rodaje de Rust, Halyna Hutchins, y poco a poco comienzan a salir a la luz detalles sobre lo ocurrido horas antes.

Equipo de cámara dejó el set horas antes del fatal accidente

Ese el caso de una nueva revelación sobre la forma en que parte de la producción abandonó el set horas antes de que Alec Baldwin activara el arma que terminó por quitarle la vida a Hutchins. Un total de 6 miembros de la producción se fueron antes del fatal accidente.

Se trata de 3 camarógrafos con sus respectivos asistentes. De acuerdo con información publicada por Los Angeles Times —medio local que tuvo acceso a diferentes fuentes de la producción—, el equipo de cámara se fue del set unas seis horas antes del disparo accidental del actor contra la directora de fotografía.

Había muchas quejas contra la producción de ‘Rust’

Y es que según indica el medio estadounidense, en la producción de Rust se habían venido denunciando problemas en la seguridad de la utilería y las condiciones laborales. El equipo que se encontraba en el rodaje presentó varias quejas previo a lo ocurrido con Alec Baldwin.

Desde incumplimiento en los salarios, largas horas de trabajo y la falta de hospedaje que obligaba a todos los involucrados a trasladarse a unos 80 km diariamente para grabar, las quejas contra la producción de bajo presupuesto fueron constantes desde el inicio del rodaje. De hecho, se informa que la propia Halyna abogó varias veces por su equipo de camarógrafos.

Pero la mañana de aquel jueves, mientras el equipo de cámara terminaba la instalación de su equipo para comenzar a rodar, se les dio la instrucción de desalojar el set. De acuerdo con los testimonios, los amenazaron incluso con llamar a seguridad si no se iban voluntariamente.

“Se estaban haciendo recortes, y trajeron a gente que no estaba sindicada para poder seguir rodando”, comentó una persona cuya identidad no fue revelada. Todos ellos fueron sustituidos por “especialistas no sindicalizados” y horas después vino el fatal accidente en el que Alec Baldwin se vio involucrado.

El disparo de Alec Baldwin no sería el primero con un arma de utilería en esta producción

Lo más grave de todas estas revelaciones es que el disparo de Alec Baldwin no habría sido el primer incidente con un arma de utilería en el rodaje de la cinta. El sábado 16 de octubre, una pistola habría presentado dos descargas accidentales cuando era operada por un doble de acción, pero no se le dio la atención adecuada al problema pues entonces no hubo lesionados.