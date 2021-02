¿De qué trata ‘La Llorona’, la única película latinoamericana nominada en los Golden Globes 2021?

Los Golden Globes 2021 están prácticamente a la vuelta de la esquina y por supuesto que habrá presencia latinoamericana en la premiación. En esta ocasión, La Llorona es la película que le entrará al quite para intentar llevarse el galardón a Mejor Película en Idioma Extranjero, donde compite contra Another Round, The Life Ahead, Minari y Two Of Us.

¿Será la cinta guatemalteca de Jayro Bustamante la que se lleve dicho reconocimiento en la gala del próximo domingo, 28 de febrero? No podemos asegurar nada por ahora, pero vale la pena echarle un vistazo a los detalles detrás del largometraje para comenzar a analizar sus posibilidades.

La antigua leyenda latinoamericana modifica su objetivo

Hablar de La Llorona es referirnos una de las leyendas por excelencia del folclore hispanoamericano. El relato del alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y ahora clama con su estremecedor llanto buscándolos arrepentida, es casi una seña de identidad de esta región y un patrimonio de nuestra cultura. Por ello resulta un tanto natural que se haya tratado en el cine una infinidad de veces.

A principios de la década de 1930 se tiene registro de las primeras películas basadas en el mito y, desde entonces, hemos visto varias adaptaciones como la de los 60 protagonizada por María Elena Marqués, una animada de 2007 (La Leyenda de La Llorona) y en Hollywood, la más conocida es The Curse of La Llorona (2019) dentro del universo de The Conjuring… Y eso es solo por mencionar algunas.

Sin embargo, el filme concretado por Jayro Bustamante, también de 2019, es un poco más diferente de sus antecesoras. Si bien recoge el concepto de este espectro femenino, difiere un tanto más en cuanto a los detalles terroríficos, acercándose mucho más al suspenso. Todo eso lo logra a través de una interesante revisión histórica de uno de los acontecimientos militares más desafortunados que han pasado en Guatemala.

¿De qué trata ‘La Llorona’ de Jayro Bustamante?

Todo se desarrolla a través de la vida del general Enrique Bustamante, un ex militar de alto rango al que se le atribuye el genocidio de una zona rural maya años atrás. Pero este señor no solo debe dar la cara por los crímenes de lesa humanidad de los que ha sido responsable; también su estado de salud se ve deteriorado debido al Alzheimer que padece.

Durante el juicio es declarado culpable por los actos que cometió en el pasado en busca de frenar a una guerrilla comunista, pero las cosas cambian cuando el procedimiento queda sin efecto, lo que le permite regresar a su casa para pasar su recuperación. Sin embargo, afuera de su domicilio se postran a diario varios manifestantes inconformes por el fallo de la corte. Los cánticos se hacen presentes todos los días llamándole, por supuesto, genocida.

La cosas con sus trabajadores domésticos -todos originarios de zonas rurales indígenas- se complican pues ellos renuncian. La única que no abandona es la ama de llaves Valeriana, quien promete a la familia que pronto reclutará más gente de su pueblo para que se emplee en el hogar. En medio de esto, la hija de Bustamante, Natalia, entra en conflicto debido a las atroces acusaciones en contra de su padre. Ella y su madre también mantienen uno que otro roce en el que la señora de Bustamante cuestiona a su hija sobre si está inclinada hacia la izquierda política.

Las tensiones a las afueras de la casa continúan y en medio del caos, llega la joven Alma a trabajar. Ella pronto se hace amiga cercana de la hija de Natalia, la pequeña Sara, a quien le cuenta que sus hijos murieron ahogados. Pero la aparición repentina de Alma comienza a hacer ruido en el errático Enrique, quien por las noches escucha a una mujer llorar y sospecha de la joven sirvienta, a quien en más de una ocasión busca asesinar. Debido a su enfermedad, todos piensan que se trata de delirios derivados del Alzheimer.

Los días pasan y Valeriana sospecha ya que, según la gente de su pueblo, nadie tiene conocimiento de Alma. Así, una noche, se escuchan los lamentos de alguien y de a poco comienzan a aparecer varias personas en el jardín de la casa. Pero esta gente es nada más y nada menos que las almas de algunas de las víctimas del genocidio de Enrique, quien muere. En un flashback, nos damos cuenta que el general ordenó ahogar a los hijos de Alma ya que ella se había negado a dar información sobre el lugar donde se escondía una de las guerrillas… También ella, ante su desdén sobre la petición de Bustamante, había muerto a manos del militar.

Ver en YouTube

Un hecho histórico

Más que una película de terror, La Llorona de Jayro Bustamante sirve como largometraje histórico de suspenso con el que se vuelve a dar visibilidad al Genocidio Maya o Genocidio Guatemalteco que tuvo lugar a principios de la década de los 80. A su vez, este terrible acontecimiento se desarrolló en medio de la Guerra Civil de Guatemala (1960-1996).

Los habitantes de la región petrolera del Triángulo Ixil eran acusado por el gobierno de ser supuestos colaboradores de la guerrilla marxista que era financiada por la Unión Soviética y Cuba. De esta manera, el ejército guatemalteco asesinó a miles de mujeres, hombres y niños en la persecución de los cuerpos armados comunistas.