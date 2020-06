La lucha mundial contra el racismo se refleja en esta cadena humana de land art

Una vez más el racismo vuelve a permear en nuestra historia. Pareciera que el respeto al prójimo a pesar de las diferentes razas e ideologías que pululan no es más que una utopía. Pero, el reconocido artista de land art, Guillaume Legros, mejor conocido como ‘Saype’, nos recuerda a través de su obra “Más allá de las paredes”, que somos más los que luchan contra la segregación y violencia, sumando más y más voces hacia la benevolencia.

En los últimos cinco años, el artista de 37 años ha creado la cadena humana más grande del mundo a lo largo de 20 ciudades alrededor del planeta, plasmando con pintura en aerosol 100% biodegradable derivada de pigmentos naturales como el carbón y la tiza, las manos entrelazadas de hombres y mujeres de todas las etnias, razas y colores.

Los frescos gigantes de Saype, han quedado plasmados en el césped de París, Francia, Berlín en Alemania; Génova, Italia; Yamusukro en Costa de Marfil y Ginebra en Suiza, solo por mencionar algunos, siendo capturados en fotografía antes de que se desvanezcan al ritmo del crecimiento de la hierba antes de desaparecer por completo y de forma natural.

“El proyecto ‘Más allá de los muros’, muestra manos entrelazadas , extendiéndose, temblando y unidas en un esfuerzo común más allá de todos los muros que separan a los humanos y los encierran en espacios mentales o geográficos. Así, los muros erigidos en mentalidades se convierten en particiones ficticias, aniquiladas por la imaginación artística. Simplemente abre una brecha entre los muros reales y los construidos por la humanidad dentro y contra sí misma”, menciona Saype en su página web.

El experto en land art, inició el proyecto en 2018 en Ginebra, con el objetivo de impulsar ciertas regiones olvidadas e invitar a que más personas se unieran en una misma directriz, el optimismo y la convivencia. Un par de manos estrechadas a lo largo de cerca de 14 mil metros cuadrados en lo alto de las montañas, solo fue el inicio.

Un año más tarde, una serie de palmas entrelazadas, proveniente de modelos de distintas razas, lucía a lo largo del Campo Marte, justo a los pies de la emblemática Torre Eiffel. Su trabajo, le valió ser reconocido como una de las personalidades menores de 30 años más influyentes en 2019.

Legros, puede llevarse unos tres meses para completar sus frescos, para los cuales necesita cerca de 650 litros de pintura orgánica en cada uno, así como un ejército de asistentes entre modelos, modeladores, utileros y expertos de suelos y superficies.

No obstante, el artista específica que en la colección ‘Más allá de las paredes’, “El cruce simbólico de la pared no elimina la singularidad de cada una de las manos: todas cuentan una historia de vida y están marcadas sutilmente con múltiples antecedentes (sociales, geográficos, étnicos, etc.). Más allá de los muros y a cada individualidad humana, se le otorgan derechos de paso y la universalidad transmitida en este proyecto es de humanidad plural”.