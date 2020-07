La maldición de Glee: Estos han sido los trágicos casos de los actores de la serie

El miércoles 8 de julio se reportó la desaparición de Naya Rivera, actriz conocida por su personaje de Santana en Glee. De acuerdo con los reportes, Naya rentó un bote en el lago Piru del condado Ventura en California. Estaba acompañada de su hijo, y según su testimonio, su mamá se metió al agua y ya nunca salió.

Las autoridades están en busca de Naya Rivera, y se espera que en las próximas horas se sepa algo sobre ella y que sobre todo, esté viva. A la par de esta trágica noticia, es que en redes sociales ha surgido la palabra “maldición”, la cual parece estar íntimamente asociada con la serie Glee.

¿La razón? Varios actores, actrices y parte del equipo de producción, han estado involucrados en temas sumamente delicados como suicido, acusaciones de delitos sexuales, acusaciones de racismo, hackeos, arrestos, y ahora, desaparición. Pero antes de hablar de la maldición de Glee, primero les contamos de la serie y su importancia en la televisión.

Glee, la serie que fomentaba la inclusión y comunidad

En mayo de 2009, se estrenó en FOX la serie Glee de Ryan Murphy, la cual estaba ambientada en la escuela secundaria William McKinley High School de Ohio en Estados Unidos. Aquí, la comunidad estudiantil estaba dividida en grupos: los populares, los marginados, personas con discapacidad, grupos LGBT+ y más.

Miembros de todos estos grupos, se unían en la clase de música como parte del coro de la escuela. Esta era la base de la historia. Forzados a estar en equipo e interpretar distintas canciones de artistas de fama internacional, sus protagonistas hablaban de inclusión, discriminación, tolerancia, aceptación, diversidad sexual, y temas específicos de la adolescencia como sexualidad, embarazo o drogas.

La serie tuvo seis temporadas y llegó a su final en 2015. Las primeras entregas fueron sumamente exitosas, pero conforme pasó el tiempo, cayó en sus niveles de audiencia y en la crítica de los medios. Su formato de musical para la televisión, fue novedoso en un principio, así como la presentación y el desarrollo de los personajes principales. Pero al final, la fórmula ya resultaba cansada.

Con esto, los actores y actrices de la serie obtuvieron fama internacional. Y a la par de esto, miembros del elenco de Glee comenzaron a tener relaciones amorosas entre ellos, lo cual desencadenó problemas en el equipo como consumo de drogas, racismo, discriminación e incluso muerte.

Heather Morris

Heather Morris apareció en Glee durante las seis temporadas como Brittany, cobrando importancia en la segunda, tercera y cuarta entregas de la serie. En 2012, Morris fue víctima de un ataque en redes sociales en el que un hacker publicó varias fotos de ella en situaciones íntimas. En la mayoría de las imágenes, la actriz aparecía desnuda, y justamente la publicación de este contenido, se sumó al ataque que decenas de actrices sufrieron en la época.

Cory Monteith

El actor Cory Monteith le dio vida Finn en Glee hasta su cuarta temporada. Era uno de los personajes favoritos de las audiencias cuyo interés amoroso estaba centrado en Rachel Berry, interpretado por Lea Michel. Su relación amorosa superó la ficción y comenzaron a salir en la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más conocidas de la televisión en Estados Unidos.

Sin embargo, el 13 de julio de 2013, las autoridades de Vancouver en Canadá, encontraron muerto a Cory Monteith en un hotel de la ciudad. Los reportes indicaron que el actor, de 31 años, murió por una sobredosis de alcohol y heroína.

Cory había salido de una clínica de rehabilitación meses antes de su muerte. En algunas entrevistas dijo que comenzó a consumir drogas a los 13 años, pero en los últimos años de su vida, su adicción se complicó.

En la quinta temporada, Ryan Murphy y el elenco de Glee, le dedicaron uno de los episodios.

Mark Salling

El 30 de enero de 2018, se reportó la muerte del actor Mark Salling. Fue conocido gracias al personaje de Noah Puckerman en Glee. Sin embargo, para él no hubo un homenaje en la serie, y la producción procuró no mencionar absolutamente nada sobre él.

¿Por qué? Porque en diciembre de 2015, Mark Salling fue acusado de posesión de pornografía infantil. En octubre de 2017, el actor se declaró culpable de este delito, el cual definía que estaba en posesión de más de 50 mil imágenes y videos donde se violentaba de manera sexual a niños y niñas. Con esto, Salling enfrentaba una sentencia de 5 a 7 años de prisión, y declarándose culpable, evitaba la condena de 20 años.

murió a los 35 años. Se había ahorcado cerca de su casa en Los Angeles. Él no recibió homenajes como Monteith sobre todo porque en diciembre de 2015 había protagonizado una noticia deleznable y de las más sorprendentes del Hollywood reciente: le habían arrestado por poseer pornografía infantil.

En 2013, antes del escándalo por posesión de pornografía infantil, Salling fue acusado por su expareja llamada Roxanne Gorzela, de agresión sexual. La demanda terminó en 2015 cuando se llegó a un acuerdo económico entre ambas partes.

Mark Salling se quitó la vida en su casa de Los Ángeles en enero de 2018.

Melissa Benoist

Melissa Benoit formó parte de Glee en el personaje de Marley Rose en la cuarta y quinta temporada. La actriz y cantante, a finales de 2019, denunció que vivió una relación amorosa llena de abusos físicos, emocionales y sexuales. Benoit nunca reveló el nombre, pero los medios y la audiencia “descubrieron” que se trataba de Blake Jenner, su exesposo y de quien se divorció en diciembre de 2016.

Jenner interpretó a Ryder Lynn en las últimas tres temporadas de Glee. De acuerdo con la actriz, en un video publicado en su cuenta de Instagram, su “expareja” la golpeaba constantemente y en una ocasión le aventó su iPhone al ojo, lo que le “rompió” el iris. La pellizacaba, la golpeaba en la cara mientras le jalaba el cabello, era manipulador y controlador.

Como mencionamos, Benoit nunca dijo que se trataba de Jenner, pero su descripción de la persona, la época en la que dijo haber vivido estos actos de violencia, y el hecho de que era menor que ella, apuntó a que se trataba de él.

Naya Rivera

Naya Rivera, en noviembre de 2017, fue arrestada después de que su pareja (en ese momento) la acusara de agredirlo físicamente. Ryan Dorsey llamó a la policía por las agresiones, y un video de su arresto se hizo viral en redes sociales. Salió después de pagar una fianza de mil dólares.

Becca Tobin

Becca Tobin dio vida al personaje de Kitty en Glee en las últimas tres temporadas, convirtiéndose en principal durante la quinta. Pero para 2014, sufrió una tragedia cuando su novio fue encontrado muerto en una hotel en la ciudad de Filadelfia. Todo indicó que se trató de un infarto como consecuencia de estrés y ansiedad.

Nancy Motes

El 9 de febrero de 2014, Nancy Motes, de 37 años, se quitó al vida en su casa de Los Ángeles. Motes era asistente de producción de Glee, pero era mayormente conocida por ser media hermana de Julia Roberts. Los reportes del condado indicaron que murió después de consumir varias drogas.

Samantha Ware

A principios de junio de 2020, los nombres de Samantha Ware y Lea Michel, se hicieron tendencia en redes sociales. Ambas actrices aparecieron en Glee. La primera en el personaje de Jane Heyward y la segunda con el nombre de Rachel, uno de los principales nombres en las seis temporadas.

Ware, a través de su cuenta de Twitter, acusó a Lea Michel de realizar actos racistas durante la producción de Glee: “¡¿Recuerdas cuando hiciste de mi primera participación en televisión un infierno?! Porque nunca lo olvidaré. Creo que le dijiste a todo el mundo que si tenías la oportunidad te ‘cagarías en mi peluca”, entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron cuestionar una carrera en Hollywood”.

Este fue el mensaje de Ware hacia Michel después de que la actriz, en Twitter, hablara sobre el tema de George Floyd con el hashtag #BlackLivesMatter: “George Floyd no se merecía esto. Este no fue un incidente aislado y debe terminar”.

Un día después, Lea Michel se disculpó de manera pública tras los señalamientos de su comapñera en Glee. En su cuenta de Instagram escribió un largo mensaje sobre el tema: “Si bien no recuerdo haber hecho esta declaración específica y nunca he juzgado a otros por su pasado o el color de su piel, ese no es realmente el punto. Lo que importa es que claramente actué de manera que lastimó a otras personas”.