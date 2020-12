Marvel reveló que Star-Lord de ‘Guardianes de la Galaxia’ es bisexual

A lo largo de este extraño año, Marvel nos ha traído noticias emocionantes sobre sus personajes. Aunque muchas personas siguen a todos los superhéroes dentro del universo cinematográfico, no podemos negar que la evolución de estos mismos lo vemos a fondo dentro de los cómics, y eso es lo que está pasando en este momento, pues la empresa reveló la preferencia sexual de Star-Lord de Guardianes de la Galaxia en una de sus historias recientes.

Como recordarán, Chris Pratt es el encargado de dar vida a Peter Quill en el MCU. A lo largo de dos películas en solitario de este equipo y en las apariciones que tuvo en las últimas dos cintas de Avengers, hemos visto la fuerte relación amorosa que este personaje construye con Gamora –interpretada por Zoe Saldaña–, aunque nunca nos dejaron muy claro que digamos cuál era la situación en la que ambos se encontraban.

Resulta que hace unos días, Marvel publicó una una nueva entrega de la serie de cómics titulada I Shall Make You A Star-Lord, una historia que explora aspectos más profundos y casi desconocidos de Star-Lord. Pero en el último número nos muestran que el personaje comienza una relación poliamorosa con un hombre y una mujer, esto después de llegar a un planeta llamado Morinus.

Es en este lugar donde de acuerdo con NME, Peter Quill se enamora de dos humanoides, Aradia y Mors a lo largo de 12 años. En un momento dado le dice a la pareja: “Ha pasado más de una década. Es hora de aceptar la verdad. Morinus es mi hogar. Ustedes son mi hogar. Gracias por aceptarme, chicos”, a lo que el hombre le contesta: “Felicitaciones. Eres un recién nacido y listo para aprender nuestras costumbres”.

People ignoring the fact that not only does #StarLord engage in a relationship with an alien man, but also a polyamorous relationship with an alien man and woman. pic.twitter.com/xgw8YM1OGH

— Will ‘Gundam Is Cool’ Thames (@WillThames1) December 14, 2020