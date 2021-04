Marvel lanza el teaser de ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’

Desde el estreno de Avengers: Endgame, pensábamos que la historia del MCU en el serie se detendría por un buen rato y seguiría en la televisión con series como WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier y Loki. Sin embargo, Disney y Kevin Feige parece que ya tenían muy bien planeada la fase 4 de este universo cinematográfico, porque desde hace un buen rato han estado trabajando en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

En 2008 y justo cuando Marvel estaba planeando hilar todas sus películas dentro de un mismo espacio y tiempo, ya sonaban los rumores sobre una posible película del superhéroe. Pero tuvieron que pasar un montón de años –casi 10 para ser exactos– para que se animaran a llevar a este personaje a la pantalla grande, de la mano del director Destin Daniel Cretton y el actor Simu Liu, que será el primer protagonista de origen asiático de la compañía.

Por fin tenemos un vistazo a ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’

No todo ha sido maravilloso para Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. En un inicio, se tenía contemplado que la película se estrenara en las salas de cine de todo el mundo el 12 febrero de 2021 –justo el primer día del Año Nuevo Chino–; pero como sucedió con otras producciones, la filmación se retrasó a causa de la pandemia del coronavirus y ahora, llegará a nosotros en los últimos meses de este mismo año, así que prepárense.

Sin embargo, antes de que por fin veamos a este personajazo en el cine y para calmar un poco las ansias, Marvel estrenó el teaser oficial de la cinta. La historia se centrará en un peleador de artes marciales mixtas que es entrenado por una extraña organización dedicada a generar caos en la humanidad, que en los cómics es comandada por El Mandarín y que alcanzamos a ver en Iron-Man 3 –aunque no de la mejor manera–.

Aunque no revelaron nada de la trama de Shang-Chi en este primer vistazo, nos ofrecieron un adelanto de tan solo dos minutos llenos de acción y efectos especiales. Pero no solo eso, también tuvimos chance de checar a otros personajes que serán importantes dentro de la película como a Awkwafina –quien dará vida a Katy– conduciendo un camión, y a Simu Liu pateando un montón de traseros a diestra y siniestra. Gran manera de empezar la semana.

Sin más qué decir por el momento, les dejamos a continuación el teaser oficial de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Y recuerden, que esta película se estrenará en cines el próximo 3 de septiembre: