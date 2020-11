Ya estuvo bueno: Matthew Perry confirmó que la reunión de ‘Friends’ se pospuso para 2021

¿El 2020 no puede darnos algo bonito? Ya nos quitó muchas cosas que queríamos y que por como está la situación no podremos recuperar en un buen tiempo. Muchos están matando el tiempo en casa viendo series y películas, gracias a que las plataformas de streaming se están rifando como los grandes en estos momentos, y el único consuelo que nos quedaba este año era ver la tan esperada reunión de Friends, pero tendremos que aguantar un poco más.

Como recordarán, en febrero salió la grandiosa noticia de que volveríamos a ver una vez más a Jennifer Anniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer y Matt LeBlanc en sus icónicos personajes para un especial en HBO Max. Sin embargo, cuando el coronavirus se convirtió en pandemia, tomaron la decisión de retrasar las grabaciones hasta que fuera seguro para todos, y tentativamente regresarían a este proyecto en agosto.

Pero como ya sabemos, la situación con el COVID-19 sigue canija, es por eso que ahora los ejecutivos de la plataforma de streaming llegaron a la conclusión de que lo mejor por el momento es mover la reunión de Friends para el 2021. Esta mala notica la confirmó el mismísimo Matthew Perry (¿o deberíamos llamarlo Chandler?) a través de su cuenta de Twitter, aunque su mensaje estuvo lleno de optimismo y buena onda.

“La reunión de ‘Friends’ está siendo reprogramada para principios de marzo. Parece que tenemos un año muy ocupado por delante. ¡Y así es como me gusta!”, dijo el actor de 51 años. Por ahora no sabemos qué es lo que veremos en este capítulo especial, pero estamos seguros que muchos llorarán cuando Joey, Phoebe, Rachel, Chandler, Monica y Ross estén de vuelta y reunidos en pantalla después de casi 17 años del estreno del último capítulo de la serie.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that’s the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020