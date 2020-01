Estamos empezando la temporada de premios y qué mejor manera de hacerlo que con los Golden Globes, que cada año nos sorprenden más y más. Durante esta noche vimos como Renée Zellweger y Awkwafina ganaron a Mejor Actriz de Drama y Comedia, Taron Egerton y Joaquin Phoenix se llevaron el premio como Mejor Actor de Comedia y de Drama respectivamente, el galardón a Sam Mendes cómo Mejor Director y claro, las películas ganadoras de la noche, Once Upon a Time in Hollywood y 1917.

Pero sabemos que esta ceremonia no sólo implica premiar a lo mejor del cine y la televisión, elegancia y muchas luminarias, sino que siempre se hacen presentes los amados y odiados memes para contar de otra manera lo que se vivió durante toda la gala, es por eso que por acá les vamos a dejar los que de plano se llevaron uno de los Golden Globes a la risa.

La alfombra roja

Sin duda uno de los momentos más esperados de todos los apasionados que siguen la temporada de premiaciones es la alfombra roja, pues en él pueden ver los looks que las actrices y actores más importantes de Hollywood llegando a la ceremonia. Hubo quien se llevó el aplauso porque sí le echó ganitas a su outfit, y otros que de plano se pusieron lo que encontraron de última hora en su clóset, y por supuesto que el internet no perdonó a nadie.

Zendaya llegando a la alfombra por sus nominaciones que se merecía por euphoria #GoldenGlobes pic.twitter.com/JNNwz8kTJu — martina” (@polarizeshines) January 6, 2020

Yo en mi casa juzgando los looks de los #GoldenGlobes pic.twitter.com/espE0Sm5vT — Modesto García (@modesto_garcia) January 5, 2020

Me siento como la presentadora de Shrek comentando como van vestidos todos#GoldenGlobes pic.twitter.com/WSLzBYcqPe — . (@Mislu96) January 5, 2020

#GoldenGlobes Adam Driver y Joaquin Phoenix están nominados a la misma categoría pic.twitter.com/nHRFtNLUzJ — ciryaz (@ciryaz38) January 6, 2020

Jennifer Aniston hoy/ yo con 10 años menos que ella!

#GoldenGlobes pic.twitter.com/KMk7E8XZGf — Sil☮️ (@Sil_BZz) January 6, 2020

Yo aquí esperando la foto de Brad Pitt y Jennifer Aniston #GoldenGlobes pic.twitter.com/486Ig9ulGJ — ραυℓα (@pauuli_21) January 6, 2020

El puto Brad Pitt está haciendo realidad a Benjamin Button #GoldenGlobes pic.twitter.com/JrvYxRC8xU — Mr.Furious (@mrfurious81) January 6, 2020

Scorsese cuando descubra que medio Marvel está en los #GoldenGlobes pic.twitter.com/GsyGH2O8CU — Wiccan x Hulkling⚡️ (@DisneyFansonTw1) January 6, 2020

Jennifer Aniston con 50 años/ yo con 20 años #GoldenGlobes pic.twitter.com/HTwhxeTTBm — ραυℓα (@pauuli_21) January 6, 2020

yo encerrando a Jennifer Aniston para que Jodie Comer gane el Golden Globe pic.twitter.com/8splbhW5p1 — celeste (@ccelesst) January 5, 2020

Yo esperando que Robert Downey Jr aparezca de sorpresa en los #GoldenGlobes

pic.twitter.com/dCUFHHAMYF — ʬ⁸⁴ (@616STARKROGERSS) January 6, 2020

JAMÁS DEJEMOS MORIR ESTE VIDEO POR FAVOR, DIOS BENDIGA A SCARLETT Y NICOLE #GoldenGlobes

pic.twitter.com/YazyGabOIx — ᵃᶻᵘˡ˒ #¹ ᵇˡᵃᶜᵏ ʷᶤᵈᵒʷ ˢᵗᵃᶰ ⴵ (@scarlettsgreys) January 6, 2020

Qué lindo cuando las parejas van combinadas #GoldenGlobes pic.twitter.com/t3yjbz1oak — La cruda verdad (@TheUglyFTruth) January 6, 2020

Miranda Presley arreglando los últimos detalles del vestido ❤️ #GoldenGlobes pic.twitter.com/hMPpV3mWlH — odalegend! (@odalegend) January 6, 2020

La ceremonia

Como era de esperarse, la ceremonia de los Golden Globes inició con todo. El presentador Ricky Gervais fue el encargado de abrir la gala y no se guardó nada pues le tiró a todos y cada uno de los nominados: desde el fracaso que fue Cats, las declaraciones de Martin Scorsese y Marvel, hasta comparar a The Two Popes con el documental Leaving Neverland y a Joe Pesci con el nuevo personaje de Star Wars que se convirtió en nuestro favorito, Baby Yoda.

Ya entrados en las categorías, vaya que sí hubo varias sorpresas y momentos que nos hicieron sacar la carcajada, como Jennifer Aniston echándole ojos de amor a su ex, Brad Pitt, Taron Egerton ignorando olímpicamente el abrazo del gran Elton John, así como los homenajes a Elen DeGeneres y Tom Hanks por su enorme trayectoria en la industria. Pero basta de hablar, aquí les van los mejores memes de toda la ceremonia.

#GoldenGlobes Todos oyendo los chistes británicos de Ricky Gervais pic.twitter.com/0RSrKkUStt — Noctámbula (@monientuiter) January 6, 2020

Que valor tiene Taylor Swift al pararse en los Golden Globes después de que Cats fue escupida por los críticos y es la burla del momento #GoldenGlobes pic.twitter.com/yAgMXS3Low — ☁️Fer G☁️ (@Fernand66070087) January 6, 2020

A Bill Hader le robaron? SÍ WEÓN LE ROBARON Y ESTOY QUE ROMPO TODO#GoldenGlobes pic.twitter.com/BjZyiS78oY — Iɳƚι ⚧ #CHILESECANSÓ (@spookys0ul_) January 6, 2020

Yo cuando vi que Bill Hader no ganó su #GoldenGlobes pic.twitter.com/6AmNOWEMH5 — SnowCheeseCake~ (@FateLightBlue) January 6, 2020

Señoras y señores, en los #GoldenGlobes aparece el primer meme de la década. Gracias Tom Hanks. pic.twitter.com/GnJAoKNJDI — Jorge Montejo (@Sin_patrocinios) January 6, 2020

cuando Ricky Gervais empezó a meterse con todos #GoldenGlobes pic.twitter.com/J6GFPQr5wU — ciryaz (@ciryaz38) January 6, 2020

#GoldenGlobes

Mi reacción cada vez que enfocan a Brad Pitt pic.twitter.com/w4yIHxUskx — Natalia García (@natyandre3461) January 6, 2020

Bong Joon Ho: Cuando superen la barrera de los subtitulos, conoceràn un cine maravilloso.

Yo:#GoldenGlobes pic.twitter.com/MEnF1ggaWw — Amani (@Amani319) January 6, 2020

Ese momento en que no sabes si salir con el padre o con los hijos #GoldenGlobes pic.twitter.com/K7HYeQkPkw — Hiddleston. (@ohmxrvel) January 6, 2020

Nadie, absolutamente nadie:

La gente en los #GoldenGlobes cuando la cámara los muestra: pic.twitter.com/cRudKAnKHL — (@caleidoblue) January 6, 2020

Jason Momoa se fue directo del gym a los #GoldenGlobes pic.twitter.com/IZwuhHenMv — Boris Cortez (@borischatito) January 6, 2020

En la categoría de mejor actor compiten Joaquín Phoenix, Adam Driver, Antonio Banderas y Christian Bale. Para mí, que se repartan el premio entre todos a lo Mean Girls #GoldenGlobes pic.twitter.com/3l5Ln8plng — Break Cinéfilo (@BreakCinefilo) January 6, 2020

el homenaje que le hicieron a tom hanks en los #GoldenGlobes soy esto pic.twitter.com/sYYNqQ87ff — rocio @ziggysbells (@r0sebells) January 6, 2020

Quédate con alguien que te mire como Charlize Theron a Tom Hanks para entregarle el Cecil B. De Mille a su trayectoria. #GoldenGlobes pic.twitter.com/b7xIqhXVkb — Andrea Morales J. (@Moralitos14) January 6, 2020

Yo yendo a los #GoldenGlobes si no gana Joaquín phoenix pic.twitter.com/dup7wiVePR — Javi (@jabestia) January 6, 2020

Mi reacción al ver que Beyoncé y Taylor Swift perdieron sus nominaciones en los #GoldenGlobes … pic.twitter.com/CrDpFbzNYg — Hey Markin! (@HeyMarkin) January 6, 2020

Brad Pitt, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci y Tom Hanks nominados por mejor actor de reparto en los #GoldenGlobes pic.twitter.com/favPQaMb2J — Víctor Manuel Galvez Rincón (@VctorMa41495959) January 6, 2020

La cara de jennifer aniston viendo a brad pitt #GoldenGlobes pic.twitter.com/NHT2p3eoUL — Diva (@diva_ludmi) January 6, 2020

QUEDATE CON LA QUE TE MIRE COMO JENNIFER ANISTON A BRAD PITT

#GoldenGlobesTNT #GoldenGlobes pic.twitter.com/68PJa2Sy4f — LUIS FUNES MORI (@26Coma) January 6, 2020

quédate con quien te mire como Brad Pitt mira a Leo Dicaprio #GoldenGlobes pic.twitter.com/cz6iB2Dcp8 — ℯrika (@coucoustyls) January 6, 2020

#GoldenGlobes que manera de enfocar a Jennifer Aniston mientras hablaba Brad Pitt, que camarógrafo tan culero pic.twitter.com/Hdl3iUmURh — Joaquín pero no Phoenix (@pizza4ever5) January 6, 2020

La felicidad de Quentin por Brad … #GoldenGlobes pic.twitter.com/AZOQlkr2a1 — Luis Jo (@albto_) January 6, 2020

Cuando gana el que te cae mal y te metió un balazo en la cabeza…#GoldenGlobes pic.twitter.com/p1RNKkFFC5 — The X File (@TheXFile_2) January 6, 2020

– Por qué tan elegante Homero?

– Joaquin Phoenix acaba de ganar su merecido Golden Globe, muchacho #GoldenGlobes pic.twitter.com/rRs553mRJ2 — agusss (@Jeongsyeonn) January 6, 2020

Cuando ves que ganó Joaquin Phoenix #GoldenGlobes pic.twitter.com/oL6OXxvVeW — Javier Naula (@BJ_JAXL) January 6, 2020

Mi cara cuando dijeron que gano 1917 #GoldenGlobes pic.twitter.com/r3BSRObdEK — Captain Laura (@Lucy_Natural) January 6, 2020

Tu cara cuando gana 1917 como mejor película #GoldenGlobes pic.twitter.com/1pnn7DodpZ — Fernanda (@F3rnanda027) January 6, 2020

Gastar 3 horas de mi tiempo para que al final ganara 1917 a mejor película… #GoldenGlobes pic.twitter.com/f6aym79yZW — Libertad Orozco (@LibertadOrozco1) January 6, 2020

Yo no me vi toda la ceremonia para que ganara 1917 como mejor película. #GoldenGlobes pic.twitter.com/LVOnTaTwgt — ✨ (@daylightxswift) January 6, 2020