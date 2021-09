Memiza de la buena: Acá los memes y las reacciones que dejó la entrega de los Emmy 2021

Vaya noche la que nos dejó la entrega de los Emmy 2021. El año pasado, la premiación se tuvo que realizar de manera remota por aquello de la pandemia, así que era justo y necesario que la nueva edición echara la casa por la ventana, desde la alfombra roja hasta el final del evento.

Pero en la entrega de esta noche no solo hubo outfits asombrosos, sorpresas, ovaciones, emotividad y claro, muchas estatuillas para enmarcar a esos talentos que nos dan lo mejor de sí para entretener al mundo a través de la televisión. Como siempre, los usuarios en redes sociales hicieron su propia fiesta con todo tipo de memes y otras reacciones para ponerle sazón al momento. Acá, recopilamos algunos.

Primero, un poquito de la alfombra roja

Cono mencionamos acá arriba, desde la alfombra roja ya se sentía la emoción de volver a la tarima del Microsoft Theatre de Los Ángeles para la entrega de los Emmy. Y la verdad, es que todas las luminarias que pasaron nos deslumbraron -para bien o para mal- con sus atuendos y más.

Por ahí, Emma Corrin se robó las miradas de propios y extraños no solo por el hecho de que obviamente la anda rompiendo con su papel como Lady Di en The Crown… Una vez que llegó a la red carpet, su vestido con gorrito y toda la onda se hizo inmediatamente viral. A algunos les fascinó, a otros no tanto, pero como siempre son ustedes quienes tienen la mejor opinión.

También por ahí, Jason Sudeikis de Ted Lasso llegó al show con un traje de terciopelo que para mucho estuvo raro, pero para algunos más rifó. Eso sí, el atuendo valió los memes y otras cosillas más. Acá les dejamos uno y más abajito, la nota con todos los memazos de la alfombra roja.

Los ganadores de los Emmy 2021

The Crown, Ted Lasso y Mare of Easttown fueron algunas de las series que se llevaron más reconocimientos. Por su parte, Kate Winslet acaparó la categoría a Mejor Actriz en una Miniserie y Olivia Colman hizo lo propio con Mejor Actriz en una Serie Dramática. Lo mismo pasó con Jason Sudeikis a Mejor Actor en una Serie de Comedia y con Ewan McGregor a Mejor Actor en Serie Limitada.

POR ACÁ les dejamos la lista completa con los ganadores.

Los mejores memes y reacciones que dejó la premiación

Ahora sí, a lo que veníamos… Los Emmy 2021 no solo fueron el espacio para reconocer a lo mejor de la televisión del último año. También hubo tiempo para ponerse ingenioso y sacar los mejores memes, de esos que ustedes, lectoras y lectores, disfrutan mucho de ver junto a nosotros.

Por ahí, algunos soltaron los memazos por aquello de que WandaVision no se llevó ni un premio a las categorías donde estaba nominada (y no dejaron pasar el momento para chulear a los protagonistas).

“Voy a usar este meme de Jennifer Coolidge Emmy para responder a todo de ahora en adelante”.

Gonna use this Jennifer Coolidge Emmy meme to respond to everything from now on. pic.twitter.com/QlLPaTDlHA — Chris Strider (@stridinstrider) September 20, 2021

Estaba reñida la competencia en Mejor Actriz de Serie Limitada, que al final se llevó Kate Winslet por Mare Of Easttown. Ahí, también participaba Anya Taylor-Joy, la favorita de muchos. No se lo llevó, pero The Queen’s Gambit se llevó la categoría a Mejor Serie limitada (y nos dejó este meme).

Cuando Anya Taylor – Joy no gana como mejor actriz, pero The Queen’s Gambit gana como mejor mini serie #Emmys #Emmys2021#TheQueensGambit pic.twitter.com/2jZxgtzxXN — La misma Laura Geek⚯͛#FreeBritney (@laura_geek28) September 20, 2021

Jason Sudeikis y Ted Lasso fueron de lo más destacado de la noche, pero la gente no dejó pasar un supuesto tropezón que el actor dio en su discurso cuando dijo “gracias a mi esposa”. ¿Habrá sido la pedrada para Olivia Wilde y Harry Styles? Kheztapazandooooo.

Jason Sudeikis dándose cuenta que ganó el emmy //Jason Sudeikis dándose cuenta que dijo “gracias a mi esposa” cuando está de “novia con HS pic.twitter.com/MF6XIXZk6m — Cute!Niall_is_Cute (@StarkRogersMoff) September 20, 2021

Y como no todo son memes y risas, también tenemos reacciones emotivas. Algunos están totalmente de acuerdo en que Olivia Colman no solo merecía el Emmy a Mejor Actriz en una Serie Dramática; también “se merece el mundo entero”.

OLIVIA COLMAN EMMY WINNER ❤️ SHE DESERVES THE WORLD pic.twitter.com/cHOXEtW5GU — véro // ✿ (@vlovesemma) September 20, 2021

Así fue la sorpresa de Olivia Colman al ganar Mejor Actriz Drama (por encima de su compañera Emma Corrin) #Emmys pic.twitter.com/KKvcxPWGNI — Edu Rocha (@EduRochaL) September 20, 2021

Kate Winslet es una triunfadora en toda la extensión de la palabra y este usuario lo sabe. Y bueno, también el buenazo de Evan Peters lo dejó bastante claro.

Podemos hablar de que Kate Winslet ya lleva:

1 Oscar

1 Grammy

1 César Honorífico

2 Emmys

3 Baftas

3 SAG

4 Golden Globes pic.twitter.com/YQqOnSSZHP — MJ LET SEE THEM KISS (@warrior_jonatic) September 20, 2021

“Yo viendo el discurso de Evan Peters en repetición en medio del trabajo”

Me watching Evan Peters speech on repeat in the middle of workpic.twitter.com/LF4am5tqOH — Tayu | semi ia until next year (@Tayusun1) September 20, 2021

También hubo a quien no le gustó nada la premiación. ¿A ustedes les gustó o de plano mñeeeeeeeh?

No pensé que hubiera algo más aburrido que los Oscars… pinches Emmys, en 10 partes de tik toks la arman sin tanto pedo. — Axl Dariovsky (@axl_rous) September 20, 2021

¿¡CÓMO QUE A ‘BRIDGERTON’ NO LE DIERON ANDA DE PREMIOS!? O mejor dicho, ¿ESTABA NOMINADA LA SERIE?

uno aunque sea para bridgerton y no le dieron NADA pic.twitter.com/WMdMO2Cfuh — val (@vvalenp_) September 20, 2021

Los fandom de Anya Taylor-Joy y Elizabeth Olsen así, jajaja.

#Emmys #Emmys2021 Los fans de lizzie y anya taylor – joy después de haberse peleado durante horas para que ninguna de las dos ganará pic.twitter.com/8tTVUjXw2g — (@brigidmaximoff) September 20, 2021

Yo fingiendo que estoy bien después de que apostara con mi vida que elizabeth Olsen o anya-taylor joy iban a ganar en los #emmyspic.twitter.com/yYFZrLvUqj — lin (@winterbeIova) September 20, 2021

A ver, a ver… ¿Qué pasó con esto?

la grabación en vivo de un musical de hace como 4 años atrás ganando un emmy en 2021 pic.twitter.com/LvYvvspeM9 — agus (@laurcpalmer) September 20, 2021

No sean manchados con Emily In Paris y Bridgerton, jajajaja.