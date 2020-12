MGM estaría considerando la opción de vender su estudio cinematográfico

A pesar de que el mundo lleva varios meses en la llamada nueva normalidad, luego de que la pandemia obligara a muchas industrias a parar por un buen rato, las cosas no se ven muy bien para algunos. Hablando específicamente del cine, algunos estudios siguen buscando la forma de continuar las grabaciones que detuvieron cuando el coronavirus se convirtió en un tema serio de salud a nivel mundial, incluso llevándolos a tomar decisiones fuertes, como MGM.

Como recordarán, entre los estrenos fuertes que la Metro Goldwyn-Mayer tenía para este 2020 se encontraba No Time To Die, la cinta número 25 de James Bond que contará con la última aparición de Daniel Craig como el 007. Sin embargo, la situación los obligó a posponer los planes de proyectar la cinta dirigida por Cary Fukunaga en las salas de cine hasta el 2 de abril de 2021, un año después de lo que tenían programado.

MGM podría vender su estudio de cine

Pero al parecer, las cosas no les están saliendo en MGM, tanto así que podrían estar considerando decisiones drásticas para mantenerse a flote. Resulta que de acuerdo con The Wall Street Journal, la empresa productora contrató a Morgan Stanley y LionTree LLC, dos financieras para que le asesoren en el proceso de una venta formal de su estudio cinematográfico, en lo que podría ser una de las medidas más estremecedoras de Hollywood.

Según la misma fuente y basándose en acciones de comercio privado, la compañía tiene un valor de mercado de 5,5 mil millones de dólares, incluyendo la deuda que han generado, justo una década después de que la compañía salió de la protección de bancarrota. Por si esto no fuera suficiente, los grandes mandos creen que su biblioteca de contenidos sería atractiva para las empresas que buscan ampliar sus sectores de streaming.

Para que se den una idea, MGM tiene una filmoteca de más de 4000 títulos y 17,000 horas de programación televisiva. Entre los títulos más importantes que tienen se encuentra la copropiedad de James Bond, es dueña de franquicias como Rocky y The Hobbit, así como programas de televisión del tamaño de The Handmaid’s Tale, Vikings y The Voice, así que no sería descabellado que estas producciones le hagan ojitos a otras compañías.

Solo queda esperar a que el estudio suelte información al respecto, pero este podría ser uno de los pasos más importantes de Hollywood durante todo el año. A medida que la pandemia sigue cerrando muchas salas en el mundo, ha habido una tendencia hacia los servicios de streaming. Este mes, Warner Bros. anunció que su lista de películas para 2021, incluyendo Dune y The Matrix 4 estará disponible para en HBO Max además de estar en los cines.