Amy Adams estará de vuelta en el verano de 2020 con The Woman in the Window, un nuevo thriller psicológico dirigido por Joe Wright que acaba de lanzar su primer tráiler oficial después de algunos retrasos en su fecha de estreno. Como podemos ver en este avance, Amy interpreta a la doctora Anna Fox, una psicóloga con agorafobia, es decir, que le tiene miedo a salir de su casa y estar en espacios grandes y abiertos. Sin duda, y a juzgar por las imágenes, Amy nos podría dar otra de sus maravillosas actuaciones al desarrollar un perfil psicológico perturbado para su personaje.

La historia de The Woman in the Window llega a un punto alto cuando Anna conoce a Jane, su vecina. En una noche, Anna se da cuenta que su “nueva amiga” fue brutalmente atacada en su departamento y, posiblemente, asesinada por su esposo. Cuando esta notifica a la policía, comienzan a surgir las dudas en relación a posibles alucinaciones y el hecho de que Jane, con otra cara y otro cuerpo, está con vida…

The Woman in the Window es una adaptación de la novela homónima de A.J. Finn. Como mencionamos, la película está protagonizada por Amy Adams, quien aparece junto a un elenco de primera liderado por Julianne Moore, Gary Oldman, Jennifer Jason Leigh, Brian Tyree Henry, Wyatt Russell y Anthony Mackie. También aparece Tracy Letts como el terapeuta de Anna Fox. Letts también participó en el guión de esta cinta, así como lo ha hecho (escribir y actuar) en otras cintas de esta temporada como Little Women y Ford v Ferrari.

Esta es la primera película de Amy Adams después de dos grandes producciones en las que su actuación fue aclamada. Se trata de Vice de Adam McKay, película por la que fue nominada a un premio Oscar como Actriz de Reparto. Y la segunda es la serie Sharp Objects de HBO en la cual da vida a Camille Preaker, una reportera con problemas de alcohol que se autolesiona como parte de un desequilibrio mental asociado a su infancia y la figura materna. Por esta serie, Adams fue nominada como Mejor actriz de miniserie en los Emmy y otras tantas ceremonias.

En cuanto a Joe Wright, The Woman in the Window marca su regreso después de Darkest Hour de 2017, película nominada al Oscar en la ceremonia de 2018 y que le dio a Gary Oldman un premio como Mejor Actor por su interpretación de Winston Churchill. Wright, de este modo, deja sus dramas de época para entra a los thrillers psicológicos y de suspenso. Algunas de sus más grandes películas son Pride and Prejudice, Atonement y Anna Karenina, las tres con Keira Knightley.