Noches en corto: ‘Blobby’ y la cara más triste de la vejez

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

Muchas personas en el mundo sueñan con la posibilidad de llegar a la vejez, pues eso representa la posibilidad de acumular experiencias como tener hijos, ver crecer a los nietos, cumplir metas que nos establecemos a temprana edad y más cuestiones que conforman nuestra lista de deseos.

Sin embargo y como todo, existe otra cara de la moneda que miles de abuelitos y abuelitas viven en todo el mundo y que no es tan agradable como la mayoría creería, pues son varios los adultos mayores que se enfrentan a la soledad y el sentimiento de sentirse poco útiles. Algo que retrata perfectamente el cortometraje ‘Blobby’.

‘Blobby’ de Laura Stewart

Creado en el 2014 por la animadora de origen canadiense, Laura Stewart, ‘Blobby’ es un cortometraje que, a través de la técnica stop-motion y sin diálogo alguno, nos brinda una perspectiva del día a día que viven los adultos mayores, quienes se enfrentan a la nostalgia, el cansancio, la torpeza natural de la edad y por supuesto, la soledad.

Si algo destaca de este cortometraje es la masa de color gris que acompaña al personaje principal de la historia, la cual la creadora no ha explicado qué es desde hace años, pues el objetivo de ‘Blobby’ es que cada persona pueda darle un significado desde su perspectiva personal. Acá se los dejamos para que le echen un ojo:

¡Tú puedes aparecer en Noches en Corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa? pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!