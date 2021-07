Noches en corto: ‘Pearl’, el cortometraje en 3D de Patrick Osborne

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

En la industria del cine existen cortometrajes que se vuelven populares gracias a las hermosas historias que transmiten a través de la pantalla o bien, por la manera innovadora en la que los directores los realizan. Sin embargo, existen unos que se destacan por unir ambos elementos y sin duda ‘Pearl’ es uno de ellos.

‘Pearl’, de Patrick Osborne

Se trata de un corto creado por el director Patrick Osborne, el cual se realizó con la ayuda de Google Spotlight Stories, un grupo de realizadoras que llevan a la pantalla historias que pueden apreciarse a 360 grados a través de dispositivos con realidad virtual que permite a los espectadores tener diferentes perspectivas visuales.

Si bien la tecnología del cortometraje ya es suficiente para voltearlo a ver, Osborne planteó en ‘Pearl’ la hermosa historia de un padre y su hija cuyas vidas transcurren mientras van a bordo de un automóvil, en el cual podemos conocer sus sueños y aprender de valores como la amistad y el amor. Se los dejamos a continuación:

