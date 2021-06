Noches en corto: ‘Rebooted’ de Michael Shanks sobre la dificultad de sentirse obsoleto

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles, queridos lectores, propuestas de cortometrajes de nuevos talentos… y algunos ya conocidos.

Envejecer no es algo sencillo de afrontar.. Los tiempos cambian inevitablemente y llega un momento en que las nuevas tendencias nos rebasan. Simplemente, ya no encajamos -o al menos eso sentimos- con las nuevas formas a través de las que el mundo se desarrolla. Pero eso no quiere decir que no seamos útiles.

Michael Shanks recrea esa idea en Rebooted, un cortometraje que no solamente habla sobre las dificultades de sentirse obsoleto; también aprovecha para recitar una carta visual de amor a la animación antigua, a algunas películas clásicas y el cine en general.

‘Rebooted’

Phil es un esqueleto de arcilla que fue creado en los años 60 para una película de ficción. Él, como era costumbre en aquella época, formó parte de los antiguos método de animación del cine a través del motion capture. Sin embargo, los años han pasado y hoy, las cosas han cambiado gracias al CGI y otras técnicas innovadoras de producción

Él desea seguir apareciendo en largometrajes y constantemente audiciona para películas donde debe hacer papeles terroríficos. Sin embargo, no todo sale bien ya que su aspecto no es precisamente el más aterrador. En un bar se junta con otros personajes en su misma situación (ellos son guiños a las viejas películas de Jurassic Park o Terminator) para beber e intentar despejarse un rato del mal momento.

Todos fantasean, saben que la cosa no es fácil. Pero una noche de camino a casa, en la situación más fortuita posible, Phil se da cuenta que aún puede provocar terror y que su esencia no se ha apagado como creía al principio… y eso lo motiva una vez más a continuar buscando una nueva oportunidad.

