Noches en corto: ‘Room 8’ de James W. Griffiths

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos

Este jueves de Noches en corto, les traemos una pieza fílmica surrealista que los dejará pasmados y quizá, un poco desconcertados. James W. Griffiths liberó en 2013 este material titulado Room 8, metraje británico que recibió diversos reconocimientos por su extraña pero capturadora historia.

La trama gira en torno a un hombre que está siendo llevado a celda, esto en una prisión rusa de la época soviética. El protagonista luce golpeado e inquieto, anda cabizbajo y parece resignado ante el inminente futuro que le depara. Una vez que llega a la habitación, conoce a su misterioso compañero, quien permanece indiferente a la llegada del nuevo prisionero.

Nuestro personaje principal se aferra a establecer un poco de comunicación con el recluso y comienza a explorar la celda. El único objeto que llama su atención es una caja roja que insiste en abrir, pero el hombre que en un principio lo ignoraba le pide que no lo haga. Aún así, el nuevo prisionero abre la caja y se dará cuenta de un misterioso fenómeno del que buscará sacar provecho para salir de la cárcel… pero sus intentos le deparan un destino mucho peor.

Room 8

Este cortometraje fue escrito por Geoffrey S. Fletcher, guionista a quien varios recordarán por haber ganado el Oscar a Mejor Guión Adaptado por Precious. La dirección corrió a cargo de James W. Griffiths, quien ganó en los premios BAFTA de 2014 a Mejor Cortometraje.

¡Tu trabajo también puede aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa’ pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.