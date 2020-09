¡Nooooooo! Alan Arkin abandona ‘El Método Kominsky’ en temporada final

‘El Método Kominsky’ tuvo grandes oportunidades de llevarse un Emmy a la mejor serie de comedia, en gran parte gracias a la estupenda actuación de Alan Arkin como Norman Newlander, pero ahora que el programa de Netflix está en su mejor momento y a punto de comenzar su tercera y última temporada, el reconocido actor de 86 años decide abandonar la producción, metiendo en grandes aprietos a los guionistas.

La trama es una tierna historia sobre un par de adultos mayores enfrentándose a la última etapa de sus vidas. Por una parte, Michael Douglas como Sandy Kominsky, un afamado actor que se refugia en sus clases de actuación para negar el hecho de que hace tiempo dejó de ser una de las estrellas favoritas de Hollywood.

En tanto que Norman Newlander, protagonista, agente y mejor amigo de Kominsky, confronta la soledad tras la muerte de su esposa, los problemas de adicción de su hija y todavía tiene que soportar las ocurrencias de Sandy, tornando la comedia en una jocosa serie dominguera, bastante recomendable.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

El programa creado por Chuck Lorre, aterrizó en Netflix desde octubre del 2019 sin mucha promoción, no obstante, ‘El Método Kominsky, ha sabido abrirse paso entre la variada cartelera del servicio de streaming, ganando fama gracias a sus múltiples premios y nominaciones. Se llevó el Globo de Oro a la Mejor Serie de TV en 2019, mientras que Alan Arkin, ha estado nominado al Mejor Actor de Reparto, Mejor Protagonista por los Emmy 2020 y muchos etcétera más.

Adiós Norman Newlander

Francamente, cualquiera puede reconocer el talento y brillante trayectoria de Michael Douglas, pero lo más impresionante, es que al menos en esta serie, Alan Arkin se lo lleva de calle, su actuación es estupenda. Simplemente, no podemos concebir ‘El Método Komisky’ sin Norman Newlander y su adorable sentido del humor.

De acuerdo con Deadline, Arkin tomó la decisión de no continuar más allá de la segunda temporada, algo que no se refleja en el episodio final, ya que en aquel entonces, la tercera temporada aún no estaba autorizada. Lo cierto es que el actor anunció su salida, antes de que la se viera trastornada por la pandemia por COVID-19, en marzo del 2020.

Ahora, el verdadero problema es para los guionistas y para el propio director de Netflix anunció que la tercera y última temporada del “Método Kominsky” se estrenará en julio del 2021. Por lo que tendrán que trabajar a marchas forzadas para adaptar la historia y justificar la salida de Alan Arkin. Lo más sencillo será argumentar que su personaje murió víctima de COVID-19. Pero lo cierto, es que lo vamos a extrañar.