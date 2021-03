De la consola al cine: ¡Habrá una película del videojuego ‘Ghost Of Tsushima’!

Parece que en Sony están dispuestos a aprovechar sus franquicias al máximo y en diferentes medios. El ejemplo está en el proyecto que la compañía tiene para Ghost of Tsushima, el exitoso videojuego lanzado en 2020 para PlayStation.

Este título arrasó inesperadamente con la industria y fue uno de lo más populares tras su lanzamiento en julio del año pasado. Ahora, con todo ello detrás, la historia del juego está lista para pasar de las consolas a la pantalla grande, pues tendrá su adaptación cinematográfica. La acción también esta bien asegurada ya que una de las mentes detrás de John Wick dirigirá la película.

‘Ghost Of Tsushima’ tendrá su película

Ghost of Tsushima llegó al mercado a mediados del 2020 como una de las apuestas más importantes para Sony Interactive Entertainment y PlayStation. Tras su lanzamiento, el éxito no se hizo esperar y pronto se convirtió en una de las entregas mejor valoradas del momento, llevándose incluso el premio a Mejor Juego del Año en los pasados Game Awards.

Mucho de esos logros se debe a su gran historia, la cual tiene como protagonista al samurái Jin Sakai, el último guerrero que queda de su clase y que ahora debe proteger la isla de Tsushima de una invasión mongola. Esta trama luce funcional para llevarla a otras instancias… y así será toda vez que Sony planea llevarla al cine.

De acuerdo con lo que reporta Variety, Sony Pictures oficialmente está trabajando en la adaptación de un largometraje basado en dicho videojuego y el proyecto se está realizando de la mano de PlayStation Productions.

Las mentes detrás del proyecto

Ghost of Tsushima ha vendido poco más de 6.5 millones de copias en todo el mundo y la cifra, desde luego, va en aumento. ¿Veremos este éxito replicarse en la entrega cinematográfica? Aún no lo sabemos, pero de lo que sí estamos seguros es que la acción y los combates enérgicos está en buenas manos.

El largometraje será dirigido por Chad Stahelski, el mismo que ha dirigido la trilogía de John Wick con Keanu Reeves y que, además, ya trabaja en una secuela de la franquicia. Así que ya podemos esperar poderosas secuencias de pelea.

La nueva película de Sony Pictures se suma a otros proyectos que el estudio está realizando con su subsidiaria PlayStation Productions, como lo son Uncharted (con Tom Holland programada para febrero de 2022), la serie de The Last Of Us (con Pedro Pascal para HBO) y el live action de Twisted Metal; todos videojuegos exitosos exclusivos de la compañía.