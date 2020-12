Porque ustedes lo pidieron: Habrá reboot de ‘Sex and The City’ para HBO

Seis temporadas y dos películas no fueron suficientes para los fanáticos de ‘Sex and The City’. Han pasado 10 años desde la última vez que disfrutamos de las aventuras de las cuatro glamurosas neoyorkinas y obviamente, nos quedamos con ganas de más. Si este es tu caso, prepárate que HBO Max podría estar preparando un reboot de la famosa serie de los 2000, con una nueva dosis de entretenimiento, drama y romance, pero esta vez, sin Samanta Jones (Kim Cattrall).

La actriz británica, ha confesado varias veces que su paso por ‘Sex and The City’ se resume en una pesadilla, debido al bullying sufrido por parte de la protagonista y siendo congruente tal y como su personaje, queda fuera de la historia. Sin embargo, tanto Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), como Charlotte York (Kristin Davis), están felices de continuar con sus personajes.

Lo mejor, es que la serie vuelve a sus orígenes. Luego de las no tan aclamadas cintas en el cine, hay rumores de que HBO planea traer de vuelta a la franquicia a la pantalla chica a través de su canal de streaming con un reboot limitado. Es decir, será una nueva y breve temporada con Carrie, Miranda y Charlotte y crucemos los dedos para que Chris Not (Mr. Big) y Jason Lewis (Smith Jerrot) se unan también.

El regreso

Aunque de acuerdo con ‘Page Six’, el reboot de ‘Sex and The City’, sigue en el escritorio, en septiembre del 2020, Jessica Parker dijo a ‘Entertainment Tonight’, que le gustaría hacer algunos episodios de la serie. “No puedo evitar preguntarme dónde están todos. Tengo curiosidad, el mundo ha cambiado incluso desde la película. Con la tecnología y las redes sociales, con la política y el movimiento #MeToo y ‘Time’s Up’ creo que Carrie Bradshaw estaría ansiosa de compartir sus sentimientos y pensamientos”, señaló.

Además, a Cynthia Nixon, no le caería nada mal estar en la pantalla de nuevo, la última vez que la vimos fue en ‘The Parting Glass’ y en el documental ‘Survivors Guide to Prision’, ambas del 2018. Lo mismo pasa con Kristin Davis, quien después de varios proyectos infructíferos volvió al estrellato con la cinta de Netflix ‘Navidad en África’.

Una nueva Samantha

Todos los seguidores de ‘Sex and The City, conocemos a fondo a Kim Catrall, sobre todo después de la escena del sushi, pero, por lo mismo, sabemos bien que es una actriz comprometida y profesional y no dejaría la serie, sino estuviera su dignidad de por medio. Ella misma ha platicado los desplantes y ofensas que le hacía Sara Jessica Parker, por lo que tiene todo el derecho de no continuar interpretando a Samantha Jones.

No obstante, tal es su profesionalismo que en varias ocasiones ha propuesto que la nueva Samantha, debería ser interpretada por actrices como Sofia Vergara o Tiffany Haddish. Aunque también circulan nombres como el de Sharon Stone. Por lo pronto, esperemos que HBO confirme el reboot de ‘Sex and The City’ y nos de más detalles.