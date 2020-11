Para no perder el hilo: ¿Quién es quién en la cuarta temporada de ‘The Crown’?

Estamos a unas cuantas semanas de que termine el 2020, pero aún así el mundo del entretenimiento no ha dejado de sorprendernos para bien. Las plataformas de streaming se están luciendo en estos tiempos de cuarentena, estrenando series y películas dentro de sus catálogos, pero hablando específicamente de Netflix, se guardó varias joyitas para cerrar el año, entre ellas la cuarta temporada de The Crown.

Esta serie se ha llevado el aplaudo de miles de personas de todo el mundo, porque en ella vemos la vida de la Reina Isabel II y todos los conflictos que le ha tocado enfrentar a la cabeza de la realeza británica. No por nada, han premiado a esta enrome producción con reconocimientos importantes, como el Golden Globe y el Emmy, es por eso que sentimos mucha emoción cuando se anuncia que viene en camino otra entrega.

The Crown regresa con historias que moríamos por ver

El pasado 15 de noviembre se estrenó la cuarta temporada de The Crown, que nos mostrará algunos de los momentos más esperados por aquellos que siguen la serie casi casi como telenovela. Para empezar, por fin veremos en la pantalla chica la historia ¿de amor? entre el Príncipe Carlos y la Princesa Diana de Gales, mejor conocida por todos como Lady Di, pero también explorarán la relación de la Reina Isabel II con una de las mujeres más controversiales en la historia del Reino Unido, Margaret Thatcher.

Y sí, ya sabemos que esta serie cuenta con un maravilloso elenco, encabezado por Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Tobias Menzies, Josh Connor y muchos más. Pero en esta ocasión –y para que no se pierdan entre tantos personajes–, les contaremos quienes son los rostros nuevos que aparecen en esta siguiente entrega y sobre todo, qué papel interpretan. Vayan preparando el té porque lo necesitarán.

Emma Corrin/ Lady Di

Emma Corrin da vida a Diana Spencer, la mujer que enamoró a todo el Reino Unido y que el mundo conoció como Lady Di. Diana se casó con el Príncipe Carlos el el 29 de julio de 1981, convirtiéndose así en la Princesa de Gales, y aunque ambos tuvieron dos hijos, William y Harry, muchas cosas que pasaron en su relación no han quedado muy claras –como su muerte–, es por eso que en esta ocasión nos mostrarán algunos secretos de su matrimonio.

Corrin es una actriz británica de 25 años, que ha trabajado en series del tamaño de Grantchester y Pennyworth. A pesar de su corta edad, también ha tenido un par de apariciones en el cine, en cintas como Cesare y Misbehavior, pero el primer papel importante que tiene es este en The Crown.

Tom Byrne/Príncipe Andrés

En esta cuarta temporada de The Crown, Tom Byrne será el encargado de interpretar al hijo de la reina Isabel II, el Príncipe Andrés, uno de los miembros más polémicos de la realeza británica por su relación con el caso de Jeffrey Epstein. El también Duque de York salió involucrado en las investigaciones por una chica que cuenta que sus 17 años la obligaron a tener relaciones sexuales con él, es por eso que en noviembre de 2019 anunció su retiro de la vida pública.

Tom es un joven –también de 25 años– graduado de la Old Vic Theatre School de Bristol, una de las escuelas de arte más importantes del Reino Unido. A pesar de su corta edad, ha aparecido en series como A Discovery of Witches y Black Mirror, aunque por ahí tuvo un pequeño papel en la cinta de drama y fantasía, Gutterwitch.

Emerald Fennell/ Camilla Parker Bowles

Además de Lady Di, otro de los intereses románticos del Príncipe Carlos en esta nueva entrega de The Crown será Camilla Parker Bowles –interpretada por Emerald Fennell. Después de la muerte de la Princesa Diana en 1997 y a pesar del coraje de la Reina, el heredero próximo al trono se casó con ella en 2005, aunque su historia de amor comenzó cuando él todavía no estaba matrimoniado ni conocía a la madre de sus hijos.

Fennell tiene una buena trayectoria dentro del entretenimiento, pues ha aparecido en cintas como la adaptación de Anna Karenina en 2012 y The Danish Girl que se estrenó en 2015. Aunque también ha tenido papeles en distintas series, entre ellas Chickens y Call the Midwife, pero quizá muchos la reconozcan como una de las guionistas de la producción de la BBC y también multipremiada, Killing Eve.

Angus Imrie/Príncipe Eduardo

Por último pero no menos importante dentro de la corona británica tenemos a Angus Imrie, que le toca darle vida al Príncipe Eduardo. Él quizá sea el único hijo de la reina Isabel II que no ha aparecido en escándalos enormes, pero por supuesto que eso no quita que su historia sea interesante, porque lo veremos involucrado directamente con la trama de The Crown.

Aunque Imrie tiene tan solo 26 años, le ha tocado participar en un montón de producciones, pero quizá muchos lo reconozcan porque fue Jake durante dos episodios de la grandiosa serie creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, Fleabag.

Gillian Anderson/Margaret Thatcher

Para terminar, tenemos a una de las figuras más importantes en la historia del Reino Unido, Margaret Thatcher. Ella fue la primera ministra de este país y gobernó de 1979 a 1990, aunque su mandato no dejó contentos a todos los británicos, pues su llegada al poder supuso una completa transformación al apoyar la privatización de empresas estatales, de la educación y de los medios de ayuda social, acciones que le llevaron a tomar el apodo de la Dama de Hierro.

En The Crown, a Gillian Anderson le toca interpretar a Thatcher y sin duda una de las caras más conocidas dentro del elenco de la serie. Para que se den una idea, ella fue la agente especial Dana Scully en la popular serie de televisión The X-Files, y recientemente la vimos en Sex Education en el papel de la Dra. Jean F. Milburn.

