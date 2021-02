Vuelve Dorothy: Habrá un remake de ‘El Mago de Oz’ con la productora de ‘Watchmen’

Sabemos que en los últimos años, a Hollywood le encanta traerle a las nuevas generaciones esas películas que marcaron época. Ejemplos hay muchos, Disney está haciendo lo suyo con sus clásicos, pero también tenemos otros estudios que también están siguiendo esta tendencia. Pero ahora, una de las cintas más emblemáticas en la historia del cine volverá a la pantalla grande, ni más ni menos que El Mago de Oz.

Esta historia se basa en The Wonderful Wizard of Oz, el libro que el escritor estadounidense Lyman Frank Baum publicó en 1900. Desde entonces hemos visto un montón de adaptaciones de la historia de Dorothy y compañía, siendo la cinta musical de 1939, protagonizada por Judy Garland y dirigida por Victor Fleming la más famosa de todas. Sin embargo, parece que la industria cinematográfica la quiere de regreso en el futuro.

‘El Mago de Oz’ volverá con unos cuantos cambios

Y no lo decimos a la ligera, pues de acuerdo con Billboard, New Line Cinema está trabajando en una nueva versión cinematográfica de El Mago de Oz. En esta ocasión, Nicole Kassell –quien ha trabajado en algunas de las mejores series de HBO de los últimos años, como Westworld y Watchmen– será la encargada de dirigir esta enorme producción que por supuesto, no será igual a las anteriores, porque cambiarán unas cuantas cosas.

Según la misma fuente, Kassell no hará un musical. En su lugar, mencionaron que será una visión fresca e intentarán reimaginar este clásico de la cultura pop. Aunque esto también podría traerles ventajas a la hora de filmar la cinta, ya que Warner Bros. es propietaria de New Line y de la película de 1939, eso significa que puede utilizar algunos elementos de marca registrada y referencias, como las zapatillas rojas y demás.

Un reto para Nicole Kassell

“La oportunidad de examinar los temas originales de la película -la búsqueda del valor, el amor, la sabiduría y el hogar- es más oportuna y urgente que nunca. Son zapatos profundamente icónicos que hay que llenar, y estoy ansiosa por bailar junto a estos héroes de mi infancia mientras pavimentamos un nuevo camino amarillo”, dijo Kasell en un comunicado sobre su nueva versión de El Mago de Oz, que por ahora no tiene una fecha de estreno.

La última película que vimos inspirada en la obra de Lyman Frank Baum llegó de la mano de Walt Disney, cuando estrenaron Oz the Great and Powerful en 2013. Esta cinta fue dirigida por Sam Raimi y protagonizada por James Franco, Michelle Williams y Mila Kunis, y estaba ambientada 20 años antes de los acontecimientos del clásico de 1939. ¿Cómo ven? ¿Les late la idea de que regresen Dorothy y todos sus amigos?