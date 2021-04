El 2021 definitivamente será un gran año para la franquicia de Resident Evil. Y es que se viene de todo un poco: hay un nuevo videojuego en camino, habrá un reboot cinematográfico y una serie de animación también está en camino. Sobre esta última, que será conocida como Infinite Darkness, ya tenemos más detalles para ir levantando la emoción.

Recientemente, se liberó un nuevo tráiler con el que conocemos un poco más a fondo la trama de la historia, misma que retomará a los icónicos personajes de Leon. S Kennedy y Claire Redfield como protagonistas. Lo mejor: ya se anunció en qué mes veremos esta entrega en Netflix.

El nuevo tráiler de ‘Resident Evil: Infinite Darkness’

Sin duda, Resident Evil es una de las franquicias de videojuegos más emblemáticas de todos los tiempos, en lo que se refiere al género del survival horror. La exitosa franquicia cumple este año su 25 aniversario y, desde luego, hay que celebrarlo en grande.

Por ello es que Capcom y Netflix hace varios meses atrás, se asociaron para darle vuelo a este proyecto de animación con tintes de anime en CGI. Y debemos decirlo: no luce nada mal. Como dijimos anteriormente, Infinite Darkness retoma a Leon S. Kennedy y Claire Redfield (personajes principales de la segunda parte del videojuego original) para traerlos a una nueva y peligrosa aventura que, al parecer, ya no solo amenaza a Racoon City.

En el nuevo tráiler que se reveló durante el Resident Evil Showcase, vemos a Leon convertido en un agente federal del gobierno estadounidense y se reencuentra con Claire en la Casa Blanca, quien ahora es una miembro de alto rango de la compañía Terra Save. ¿Qué es lo que sucede? Pues bien, Kennedy llegó ahí para investigar un intento de acceso no autorizado a la red de archivos presidenciales.

Por su parte, Claire lo visita para mostrarle un extraño dibujo que un niño le dio cuando ella hacia labores de rescate y altruismo en otro país. En esa imagen se aprecia un ataque de zombies, lo que deja pensando a Leon. ¿Habrá alguna relación entre estos hechos? Parece que sí. Inmediatamente, las luces en la Casa Blanca se apagan y lo siguiente que vemos a una horda de ‘no-muertos’ siendo repelidos por Leon, Claire yb equipo S.W.A.T.

Checa el tráiler a continuación junto con el anuncio de la serie verá la luz en julio próximo (aún sin un día específico de lanzamiento).

¿Qué más viene para la franquicia?

Como mencionamos al principio, Resident Evil cumple su 25 aniversario en este 2021. Además de Infinite Darkness, el próximo mes de mayo -si todo sale bien- Capcom lanzará el videojuego RE: Village.

Y eso no es todo: para finales de este año Sony Pictures estrenará Resident Evil: Welcome To Racoon City, que será el reboot de la franquicia cinematográfica. La película, que tiene en su elenco a nombres de la talla de Kaya Scodelario y Avan Jogia, estaba planeada para lanzarse en septiembre, pero recientemente se anunció que se retrasaría hasta noviembre. Veremos si no hay inconvenientes con su salida.