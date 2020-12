‘The Ronda Rousey Story’: El documental que cuenta su historia de éxito desde la visión de su padre

En épocas decembrinas tenemos, algunos no tanto, tiempo libre para poder disfrutar diferentes programas o documentales. Si los deportes son lo tuyo, Netflix tiene uno que te va a tener al filo de la pantalla. La historia de Ronda Rousey, desde sus inicios en el judo, la medalla olímpica y su dominación total en la UFC.

El documental Ronda Rousey: Through my Fathers Eyes (A través de los ojos de mi padre) es una radiografía de la vida de la estadounidense y todo lo que formó a la chica que quiso practicar judo y convertirse en una campeona olímpica, y el cómo influyó su padre y madre para hacerlo.

La historia de Ronda, es digna de contar en todos los aspectos. Desde su nacimiento se enfrentó a grandes batallas por sobrevivir. En su infancia creció con problemas de lenguaje, además silenciosamente vivió la enfermedad de su padre Ron Rousey.

En uno de los episodios que más influyó en la vida de Ronda, fue el suicidio de su padre debido a una extraña enfermedad en la sangre. Su padre decidió quitarse la vida para que sus hijas no lo vieran padecer dicha enfermedad.

Ron Rousey siempre alentó a Ronda para ser una superestrella en el deporte y especialmente a que sería una medallista olímpica, lo cuál ocurrió en 2008, durante los Juegos Olímpicos de Beijin, lo consiguió por y para su padre y madre, también fue una gran representante del judo, una medalla de bronce para la familia.

Después de su proceso olímpico, su carrera profesional tomó un camino diferente y emprendió una vida en las artes marciales mixtas. Debutó en el año 2011, la organización King of the Cage fue la que vio su primera victoria profesional y de ahí no se detuvo.

Firmó con la empresa Strikeforce, en su momento una de las más importantes de mundo de las AMM y consiguió el campeonato frente a su más grande rival, Miesha Tate. Fue la primer mujer en tener un contrato de la UFC y se convirtió por derecho en la primer campeona peso gallo de la organización.

Su madre siempre estuvo con ella, el legado de su padre la llevó a convertirse en la mujer más temida de la UFC. Mantuvo su invicto en 12 ocasiones hasta su trágica caída ante Holly Holm en 2015. Este es un documental inspirador que te llevará a todas las sensaciones que Ronda tuvo a lo largo de su vida, cómo enfrentó los juicios de ser mujer en un deporte donde dominaban los hombres y la influencia de su padre en su mentalidad.

Aquí mero puedes ver este documental en Netflix.