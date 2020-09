Fíjate Paty: Rooney Mara y Joaquin Phoenix se convierten en padres de un bebé llamado ‘River’

Ya llegó la sección favorita de todos y todas… Rooney Mara y Joaquin Phoenix son una de las parejas favoritas de Hollywood, pues ambos actores son bastante sencillos y basta con ver una foto de ellos comiendo hamburguesas banqueteras para saber que su amor es real y del bueno, de ese que todos queremos vivir. ¡Awwww!

Y bueno, fue en mayo pasado cuando varios medios internacionales dieron la noticia de que Joaquin y Rooney estaban esperando a su primer hijo, esto luego de que un paparazzi captara una serie de fotografías donde la actriz de 35 años andaba por las calles de Los Ángeles con cubrebocas y ropa bastante holgada.

Aunque la noticia nunca fue confirmada por Phoenix ni Mara, quienes son bastante reservados en su vida personal, el embarazo de Rooney Mara era un hecho. En su momento incluso se rumoró que Mara tenía seis meses de gestación y sería en estos meses cuando daría a luz a su bebé. Y sí, aquellos que lo creían tenían razón.

Lo decimos porque el director ruso, Victor Kossakovsky, dio a conocer que Rooney Mara y Joaquin Phoenix se convirtieron en padres hace unos días. Y no sólo eso, también reveló que la pareja tuvo el conmovedor gesto de ponerle “River” al bebé. Esto en honor a River Phoenix, el hermano de Joaquin que falleció en el año 1993.

Durante una ronda de Q&A que Kossakovsky realizó en el Zurich Film Festival 2020, el director habló sobre cómo fue que Phoenix se convirtió en el productor ejecutivo de Gunda, documental que sigue la vida de varios animales en una granja. Un proyecto al que Joaquin entró después de haber brindado su discurso en los premios Oscar al ganar la categoría de ‘Mejor Actor’.

“Él recientemente tuvo un bebé, por cierto, es un hermoso bebé llamado River”, indicó el director sorprendiendo a los asistentes a dicha reunión de preguntas y respuestas. Acá les dejamos el fragmento donde Victor Kossakovsky da la noticia sobre el nacimiento del hijo de Joaquin Phoenix y Rooney Mara:

🚨 Viktor Kossakovsky 📽️, Gunda: He just had a baby Boy who’s Called River. ( about Joaquin) pic.twitter.com/WuUISnuTsZ

Claramente ni Phoenix ni Mara han dado detalles sobre el nacimiento de su hijo, sin embargo, en redes sociales muchos están regando lágrimas por el hecho de que el bebé se llame como el fallecido hermano del actor, a quien por cierto le dedicó su discurso en los premios Oscar. ¡Sí estamos llorando!

Joaquin Phoenix and Rooney Mara have welcomed a healthy Baby Boy.

They have named him, River 💙 pic.twitter.com/Ji1kJli0g0

