Salma Hayek, Ewan McGregor, Carrie Fischer y más tendrán su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Salma Hayek es una de las actrices latinas más reconocidas de la industria del entretenimiento. Y no podemos negarlo pues tiene los méritos suficientes para considerarla así. Su trayectoria artística e incluso como empresaria, hablan por si solas y por si faltaba aclararlo, ahora ella recibirá uno de los reconocimientos más importantes de ámbito hollywoodense.

La actriz, a quien muy pronto veremos dentro del universo cinematográfico de Marvel por su aparición en The Eternals, tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Junto a ella, fueron anunciadas otras figuras del espectáculo y de hecho, no es la única mexicana en la lista.

Salma Hayek tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Como cada año, la Cámara de Comercio de Hollywood se prepara para homenajear a algunas de las grandes celebridades de la industria del espectáculo. El pasado jueves, se dio a conocer la lista de artistas que se incorporarán al mítico Paseo de la Fama localizado en aquel distrito angelino.

En el anuncio destacó la presencia mexicana con Salma Hayek, quien en esta ocasión tendrá su estrella en la acera hollywoodense junto personalidades de la talla de Ewan McGregor, Regina King, Willem Dafoe, Macaulay Culkin, Michael B Jordan, Carrie Fischer (como homenaje póstumo) y más.

Salma Hayek incluso celebró su inclusión con un posteo en en Instagram, donde mostró una imagen que “representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella en el paseo de la fama de Hollywood”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Otras figuras que tendrán su estrella

En lo que respecta a los artistas de la industria musical, Black Eyed Peas, DJ Khaled, Avril Lavigne y hasta los Huracanes del Norte tendrán su estrella. ¿Más mexicanos? Por supuesto… Angélica Vale formará parte de los artistas de teatro que recibirán el homenaje.

Y para finalizar, en cuanto a las celebridades de televisión que recibirán su estrella, encontramos a Kenan Thompson, Norman Reedus, Bob Odenkirk, Ricky Gervais, entre otros. Por ahora, no se ha cometado cuando se develarán las placas en el paseo hollywoodense.

