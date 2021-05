SopitasRecomienda: 25 películas, series, videojuegos y música para relajarse este fin

Esta ha sido una semana bastante complicada y pesada. Lo sabemos. Por eso quisimos armar una lista de recomendaciones para que este fin de semana, se tomen unos momentos y tengan oportunidad de ver películas, series, echarse unos buenos videojuegos y programar con una playlist de puras buenas rolas. Así que acá se las dejamos para que las disfruten:

PELÍCULAS

The Disciple de Chaitanya Tamhane (2020)

Disponible en Netflix

Alfonso Cuarón está de regreso este 2021 como productor ejecutivo de The Disciple, película que se llevó un León de Plata en Venecia por su extraordinario guion. Aquí conocemos a Sharad Nerulkar, quien toca música clásica indostaní, un ritual artístico y religioso que lleva al protagonista a reconocer cuál es la línea entre el plano espiritual y el físico. Una historia metafísica sobre la vida y la trascendencia.

Rogue One: A Star Wars Story de Gareth Edwards (2016)

Disponible en Disney+

Rogue One es la mejor película de Star Wars dentro de la era de Disney, de eso no hay duda. Protagonizada por Felicity Jones y Diego Luna junto a un elenco espectacular, esta cinta pudo haber hecho algo mejor con su primera mitad, pero es espectacular lo que viene después… sí, tiene un final y es más que un puente.

Dawn of the Dead de Zack Snyder (2004)

Disponible en Netflix

Este 2021 Zack Snyder está de vuelta al género de zombies. Por eso queremos recordar su grandioso remake (no remake) del clásico de George Romero (1978): ‘Dawn of the Dead’. Esta es considerada la mejor película de Snyder a pesar de haber dejado pasar casi 20 años, 10 de estos en el mundo de los superhéroes. ¿Vale la pena volver a verla? Desde luego, es una maravilla.

A Quiet Place de John Krasinski (2018)

Disponible en Netflix

Después de una invasión extraterrestre que obligó al mundo a permanecer en silencio, es que vemos cómo ha sobrevivido la familia Abbott liderada por Lee (John Krasinski) y Evelyn (Emily Blunt) junto a sus dos hijos y un bebé en camino. Sí, un recién nacido en un mundo que vive en silencio. El estrés es absoluto y el diseño sonoro es espectacular. ¿Listos para ver A Quiet Place II?

On Body and Soul de Ildiko Enyedi (2017)

Disponible en Netflix

Esta producción húngara es tan brutal como idílica e incluso romántica. Dos personas se convierten en amantes sólo en sueños (lo comparten sin saberlo) mientras se encuentran en la realidad de un matadero en el que trabajan. Algunas imágenes son fuertes, y chocan con los escenarios quiméricos.

DISCOS

Norman Fucking Rockwell de Lana del Rey (2019)

En 2011, Lana del Rey se hizo viral con el video de “Video Games”, y desde ese momento, ha intentado convertir su música en un “clásico americano(a)”. Y lo logró hasta 2019 con su sexto disco, Norman Fucking Rockwell, el cual es oscuro, vintage, lírico y grandioso incluso en sus covers (escuchen “Doin’ Time”).

Star Wars and Other Galactic Funk de Meco (1977)

Con este disco querrás ser John Travolta bailando en Tatooine con los dos soles de fondo. Este álbum producido por Meco Monardo, utilizó efectos de sonido de la película para reversionar los clásicos de John Williams con un toque de disco y funk. ¿Una genialidad? No lo sabemos, pero lo que sí es que vale la pena escucharlo si eres fan de Star Wars.

Core de Stone Temple Pilots (1992)

Core, el álbum debut de Stone Temple Pilots es una de esas joyas noventeras que han envejecido bien. Con rolas como “Plush”, “Wicked Garden” o “Creep”, este disco se posicionó como uno de los mejores en la mítica escena grunge (con todo y que se les comparaba injustamente con otros grupos de aquella época). La poderosa voz de Scott Weiland es la magia de este material.

SD KILLWAVE de Prayers (2013)

Dave Parley ya estaba en la industria cuando conoció a Rafael Reyes y lo invitó a conformar una banda. Y no sólo hicieron eso bajo el nombre de Prayers, sino que crearon un género conocido como “cholo goth” que vio su primer disco en 2013: SD KILLWAVE. Échense la rola más famosa, “From Dog to God”, y ustedes decidan lo demás.

Declaration of Dependence de Kings of Convenience (2009)

Desde que Kings of Convenience se presentó al mundo, fue una sorpresa: una banda indie y “modesta” que causó revuelo fuera de Europa y se convirtió en algo de “culto” hasta en nuestro país. Cada disco ha confirmado su grandeza, y ‘Declaration of Dependence’ no fue la excepción con rolas que son bellísimas como “Me in You” o “Mrs. Cold”.

SERIES

The Boys – 2 temporadas (2019-2020)

Disponible en Prime Video

Sólo hay una manera de describir The Boys tanto en el cómic como en la televisión: F*cking diabolical! Aquí, los más grandes superhéroes, The Seven, forman parte de un enorme corporativo que los convierte en marcas y productos antes que en (súper)humanos. Violenta, sanguinaria, divertida y cruda, las dos temporadas de esta serie son necesarias en medio de una era dominada por estas figuras.

The Mandalorian – 2 temporadas (2019-2020)

Disponible en Disney+

The Mandalorian es una serie con proporciones fílmicas creada por Jon Favreau y Dave Filoni para presentarnos a un héroe sin nombre (y rostro) que toma lo mejor del western y el prototipo de Eastwood-Wayne. Un mandaloriano recorre la galaxia junto a una mini versión de Yoda, primero para protegerlo, luego para encontrar su hogar. Esta producción está atascada de fan service, sí, pero es sensacional.

I Am Not Ok With This – 1 temporada (2020)

Disponible en Netflix

I Am Not Ok With This no es la mejor serie teen, de ninguna manera. Pero es diferente a las demás y eso siempre se agradece. Hay algo de elementos supernaturales combinados con drama adolescente, hormonas y un mundo que poco a nada te comprende. Sydney es una adolescente incomprendida de 17 años que cuando se enoja, rompe cosas sin tocarlas. Interesante y con buenas actuaciones que valen la pena checar.

Lovecraft Country – 1 temporada (2020)

Disponible en HBO Go

¿La gente puede ser más aterradora que los monstruos (al menos como los concebimos desde la ficción)? La respuesta en Lovecraft Country es que sí, y nada tiene que ver con elementos dignos de una novela de H.P. Lovecraft, sino de nuestra realidad llena de odio, discriminación, racismo y la búsqueda de poder.

Mythic Quest – 1 temporada (2019)

Disponible en AppleTV+

¿No aman cuando se encuentran con una serie que arranca bien y se convierte en una gloria? Si andan en esa búsqueda, entonces vayan directo a Mythic Quest, una original de Apple que nos muestra el confuso, divertido y a veces irónico mundo de la creación de los videojuegos. Por cierto… ¡ya llegó la segunda temporada!

CANCIONES

“A no llorar” de Ximena Sariñana (2021)

Ximena Sariñana estrenó el sencillo “A no llorar” no sólo para hablar de feminismo, sino para llevarlo a cabo. En la producción de esta rola participaron, además de Ximena, un montón de mujeres de Latinoamérica que demuestra que su presencia es necesaria para hacer propuestas interesantes. Échenle un ojo al video porque también el concepto es sensacional.

“Californication” de Red Hot Chili Peppers (1999)

Red Hot Chili Peppers aparece en estas recomendaciones porque una de sus canciones más populares, “Californication” de 1999, tiene una sutil referencia a Star Wars: “Singing songs off station to station and Alderaan’s not far away”. Sí, el planeta liderado por los Organa que es destruido por el Imperio Galáctico. Ojalá Alderaan hubiera estado más lejos…

“Sonámbulo” de Porter (2021)

Ya lo hemos dicho: Porter es una de las bandas mexicanas más importantes de los últimos años. Por eso, su regreso a la música este año ha causado grandes expectativas que parecen cumplir con la salida del primer sencillo de su próximo disco, “Sonámbulo”. Aquí hablan de un mundo distópico y casi rutinario que nos ha traído en confinamiento quizá.

“Babes of the 80s” (remix de Tobias Bernstrup) de Lebanon Hanover (2016)

“I should be saint but I want to murder, murder everyone”, se escucha en el primer verso de “Babes of the 80s”, una de las mejores canciones de Lebanon Hanover que marcó su regreso después de la salida de Besides The Abyss. La mejor versión de esta rola es el remix del grandioso Tobias Bernstrup.

“Knock Me Off My Feet” de SOAK (2019)

Si nos fuimos a 2019 con esta canción de SOAK, échenle la culpa a Invincible y uno de sus mejores momentos, pues utilizan la rola “Knock Me Off My Feet” (ya saben, cuando Mark y Amber andan en la universidad muy felices). Pero más allá de eso, SOAK es sinónimo de garantía y es una canción perfecta de viernes con ánimos adolescentes.

VIDEOJUEGOS

New Pokémon Snap (2021)

Disponible en Nintendo Switch

¡Con cámara en mano! Ya sea por la nostalgia de la entrega del N64 o por las ganas de regresar al mundo Pokémon, la nueva versión del Snap está bastante entretenida y con gráficas bien lindas. Solo “aguas”, que, pues como buen estreno, el precio puede pasarse de lanza.

Sackboy: A Big Adventure (2020)

Disponible en PlayStation

Un spinoff de LittleBigPlanet en donde volvemos a ver a los adorables Sackboys, y claro, completamente customizables a tu gusto. En esta entrega no hay tantos modos de creación, pero se compensa con las plataformas en 3D. Un súper avance en la adorada franquicia de Sony.

Gears Tactics (2020)

Disponible en Xbox, Windows

Una de las franquicias más queridas en Microsoft regresó el año pasado con un modo de juego refrescante. Ahora, el combate es por turnos: estrategia y acción en el universo de Gears. La verdad, balancearon el ritmo para que nunca se sienta tedioso —si eres de los que tiene dudas de esperar su turno para disparar.

Data Wing (2019)

Disponible en iOS y Android

Si toda la semana estuvimos recomendando exclusivos de consolas, ahora nos desquitamos con un videojuego de carreras completamente gratis para celulares. Lo que tiene de simple, lo tiene de divertido: eres un triangulito que va en friega, y tiene una profunda misión.

Human: Fall Flat (2016)

Disponible en Windows, Xbox, PlayStation, Switch, Android, iOS

Con sus gráficas simples y su modo de juego deliberadamente complicado, te vas a llevar bastantes carcajadas tratando de superar las plataformas y los puzzles de Human: Fall Flat. Cooperativo y para todas las consolas, prácticamente, así que lo puedes jugar con todo mundo.