Gente rica: ¿Por qué la tercera temporada de ‘Succession’ no tocará el tema del COVID-19?

Por culpa de la pandemia –entre muchas otras cosas bastante graves– se atrasaron un sinfín de producciones para la televisión que movieron las fechas de estreno. Tal fue el caso de la sexta y última temporada de Peaky Blinders o la tercera temporada de Succession.

Mientras la primera serie todavía no tiene una fecha confirmada para su regreso (esperemos que sea a principios de 2022), Succession regresará en octubre de 2021 para revelarnos el principio de la guerra entre Kendall y su padre Logan Roy. En resumidas cuentas, Kendall apuñaló por al espalda a su padre en televisión nacional, y lo único que pudo hacer Logan es sonreír.

¿Uno de los mejores finales de temporada en la historia? Desde luego. Por eso llevamos dos años comiéndonos las uñas para ver qué sucederá ahora con la muchas veces despreciable pero fascinante dinámica familiar en Succession. Y una de las dudas, más allá de lo que vimos al final de la segunda temporada es si la serie abordará el tema de la pandemia.

La gente rica no sufrió afectaciones

La respuesta a eso es no. En la tercera temporada de Succession no veremos nada de la pandemia ni la crisis sanitaria por el COVID-19. El creador de la serie, Jesse Amstrong, dijo que no meterá nada del tema por dos razones. La primera es que escribió la tercera entrega antes de que comenzara la pandemia.

Y dos, porque la gente rica (pero en serio, la gente demasiado rica), no se vería afectada por la pandemia. En palabras de Sarah Snook, quien interpreta a Shiv Roy, “Estamos hablando de gente realmente adinerada. Y desafortunadamente, ninguna de las personas realmente ricas en el mundo se vieron afectados por la pandemia“.

No se trata de no reconocer que la crisis sanitaria tuvo fuertes afectaciones en varios niveles, y lo más grave, varias vidas se han perdido. Sin embargo, la misma moneda tiene varias caras. Los primeros registros determinaron que 1.4 por ciento de la población mundial caería en pobreza extrema a partir de la pandemia.

No obstante, frente a la catastrofe, las personas más ricas del mundo aumentaron su fortuna durante la crisis sanitaria. Elon Musk logró se coló entre las tres personas más ricas del mundo junto a Jeff Bezos (Amazon) y Bill Gates (Microsoft). Hace unos meses, el mismo Bezos se andaba pelando con Richard Branson (Virgin) por ver quién llegaba primero al espacio.

La tercera temporada de ‘Succession’

Ya se habrán dado cuenta que las expectativas para la tercera temporada de Succession están en el cielo. Y no sólo por volver a ver a un elenco espectacular liderado por Brian Cox, Sarah Snook, Jeremy Strong y Kieran Culkin, sino de ver a los personajes que se integrarán en esta entrega para hacerles la vida más “complicada”.

Los dos nombres que más han sonado en cuanto a su llegada a Successsion son Adrien Brody y Alexander Skarsgård. El primero será Josh Aaronson, un multimillonario, activista e inversor que competirá por tomar el poder de Waystar; mientras el segundo dará vida a Lukas Matsson, un CEO de una empresa de tecnología.

Sanaa Lathan, Linda Emond y Jihae, una arista coreana, también se sumarán al elenco como una abogada neoyorquina, una agregada de la Casa Blanca y una sesora de relaciones públicas. Tendremos que esperar a que se confirme la fecha de estreno y salga un tráiler que nos dé un poco más de información de qué es lo que veremos. AQUÍ les dejamos el primer teaser.