“Hasta la vista, baby”: ‘Terminator’ tendrá una adaptación de anime para Netflix

Lo hemos comentado en diferentes ocasiones: nos encontramos en una época donde diversas franquicias emblemáticas del cine y la televisión están siendo revividas. Algunas regresan como live action, otras más le entran a los reboots y ahora, también habrá una que otra lista para convertirse en anime. Este será el caso de Terminator.

Oficialmente, la historia futurista que sigue las aventuras de Sarah Connor y su hijo John tendrá una adaptación en el reconocido formato animado japonés. Esta entrega es parte de un nuevo proyecto que Netflix está preparando y que por ahora, se encuentra en las primeras etapas de desarrollo.

El anime de ‘Terminator’ que prepara Netflix

Terminator es indudablemente una de las franquicias de acción y ciencia ficción más importantes de la historia. Y no nos dejarán mentir los fanáticos: ver a Arnold Schwarzenegger desde 1984 repartiendo leña como el androide asesino T-800, no deja de emocionarnos.

Y bueno, la historia todavía tiene bastante ‘carnita’ que entregarle al público. La prueba de ello está en que apenas en 2019 salió Dark Fate con todo y Sarah Connor incluida…. pero las entregas no han acabo. Ahora, esta historia futurista tendrá su propia versión de anime, todo de la mano de Netflix.

De acuerdo con Variety, el gigante del streaming se ha asociado con el estudio Skydance (quienes produjeron las últimas dos películas) para darle vuelo a este proyecto. Al combo de casas productoras también se suma Production IG (series Ghost in the Shell y Eden of the East), con quien la plataforma de suscripción mantiene un contrato de colaboraciones desde 2018.

La producción del nuevo anime

Por el momento, no se ha dado a conocer cuál será el arco argumental sobre el que se centrará la nueva historia de Terminator, pero los involucrados prometen que será completamente diferente de todos los productos que se han lanzado. “La nueva serie animada explorará este universo de una manera que nunca antes se había hecho. No podemos esperar a que los fanáticos experimenten este nuevo capítulo increíble en la batalla épica entre máquinas y humanos”, dijo el vicepresidente de Netflix en Japón para anime, John Derderian.

En lo que respecta a la dirección y el staff de producción, Mattson Tomlin será el showrunner y productor ejecutivo. Él es conocido por haber trabajado para Netflix en su película original Project Power y también colaboró en el guión de The Batman de Matt Reeves (protagonizada por Robert Pattinson). Luce prometedor este nuevo proyecto. Esperemos más detalles próximamente.