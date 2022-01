Todo listo: ¡Ya hay fecha de estreno de la tercera temporada de ‘The Boys’ y un nuevo teaser!

Vamos iniciando el 2022 y si algo nos emociona, son todos los estrenos que se vienen en el panorama del mercado del streaming para los próximos meses. En ese sentido, una de las series que esperamos con más ansias es The Boys, que ya se había tardado en dar señales de su tercera temporada.

Pues bien, agárrense que ya es oficial: la nueva tanda de episodios del show de Amazon Prime Video ya tiene fecha de estreno, con los primeros capítulos llegando a la plataforma a principios de junio. También, se acaba de liberar un breve pero excitante teaser que nos muestra un poco lo intensa que se pondrá la entrega. ¿Emocionados?

La tercera temporada de ‘The Boys’ se estrena en junio

Sin duda, The Boys es una de las series más interesantes de los últimos años y todo se lo debemos a esa manera poco usual en la que se trata la figura de los superhéroes. Por ello es que la llegada de la tercera temporada nos tenía con ‘el alma en un hilo’, ya que las primeras dos entregas se estrenaron en años consecutivos (2019, 2020) y en el recién terminado 2021, no pudimos ver nada nuevo realmente del programa.

Pero bueno, como dicen por ahí, “no hay mal que dure 100 años”… Este viernes 7 de enero, Amazon Prime Video acaba de anunciar la fecha de estreno de la nueva temporada, así que saquen la agenda y tomen el dato: la tercera tanda de capítulos de la serie llegará a este servicio de streaming el próximo 3 de junio. Y no solo eso pues ese mismo día se estrenarán los primeros tres episodios de ocho en total que se irán liberando uno cada semana.

Calentando motores con algunos teasers

Junto con el anuncio de la fecha de estreno, Prime Video también nos comparte algunos breves adelantos de la tercera temporada de la serie. Como mencionamos antes, los nuevos episodios se han tardado en salir un poco más de lo que hubiéramos querido, pero para mantenernos al filo del asiento, los productores estuvieron expandiendo un poco el universo de The Boys con unas mini entregas del noticiero ficticio Seven on 7 With Cameron Coleman, de la cual salió una entrega más recientemente.

Además, tenemos un primer vistazo -algo breve pero emocionante- de la tercera tres. Ahí nada más para que vean lo intensos que ya se sienten los próximos capítulos, podemos ver a Homelander en una sesión fotográfica… pero a medida que avanza el teaser, podemos ver cómo su sonrisa maniaca se siente tensa y todo. Acá les dejamos los avances.

Entrevista con el elenco de ‘The Boys’

No se pierdan la entrevista que tuvimos con el elenco de The Boys hace unos meses por su segunda temporada. La platica se puso muy buena, así que no la dejen pasar.