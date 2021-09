Prepárense: Amazon Prime Video ya trabaja en un spin-off de ‘The Boys’

Sin duda, vivimos una época espectacular para los superhéroes dentro del mundo del entretenimiento. Y sí, sabemos que los meros meros en el tema son Marvel y DC, que este año han presentado proyectos bastante interesantes. Sin embargo, en otras plataformas también se están produciendo cosas salidas de los cómics completamente espectaculares, tal como lo viene haciendo Amazon Prime Video en particular con The Boys.

Desde su estreno en 2019, esta serie se convirtió en una de las más importantes y exitosas de la plataforma. No solo le encantó y voló la cabeza a miles de personas la sangrienta pelea entre Billy Butcher y su grupo de inadaptados contra Homelander y Los Siete, también la crítica los ha halagado; no por nada, se llevó una nominación a mejor serie de drama en los premios Emmy de 2021, un verdadero logro para el género.

‘The Boys’ tendrá un spin-off en Amazon Prime Video

Sin embargo, además del fascinante universo en el que viven todos estos personajes, parece que hay más cosas que explorar. Por supuesto que Amazon Prime Video lo sabe, es por eso que luego de terminar de grabar la tercera temporada de The Boys y para calmar las ansias de un montón de fans, acaban de confirmar que le dieron luz verde a un spin-off de esta serie, que nos mostrará algo que realmente nunca nos había pasado por la cabeza.

De acuerdo con un comunicado, esta producción se centrará en la única universidad exclusiva para superhéroes jóvenes en Estados Unidos (administrada por Vought International) En esta historia explorarán las vidas de estos personajes competitivos y hormonales, mientras ponen sus límites físicos, sexuales y morales a prueba, compitiendo por los mejores contratos en las mejores ciudades. Y para serles honestos, suena muy interesante.

Esta nueva serie explorará el universo de los superhéroes

Una de las razones por las que The Boys se convirtió en un éxito en Prime Video es que respetaron el tono y la violencia del cómic original. Y por supuesto que esto se mantendrá en el spin-off, porque la plataforma declaró que será una serie irreverente con un equivalente a la clasificación C. A pesar de que esta producción todavía no tiene un título oficial ni fecha de estreno, ya confirmaron quiénes serán los actores que interpretarán los papeles principales.

Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Shane Paul McGhie, Aimee Carrero, Reina Hardesty y Maddie Phillips interpretarán a estos jóvenes superhéroes, y más adelante se anunciará al elenco adicional. Así que como verán, además de Homelander, Billy Butcher y más, tendremos chance de comprender más partes de este fascinante mundo y sobre todo, nos dará un vistazo del camino que deben recorrer los héroes para convertirse en estrellas.

“Nuestro spin-off existirá en el Vought Cinematic Universe, pero tendrá un tono y estilo propio. Es nuestra versión de una serie universitaria, con un conjunto de jóvenes superhéroes fascinantes, complicados y a veces mortales”, declaró Eric Kripke, creador y productor ejecutivo de The Boys. Y hablando sobre esta última serie, por ahora ya terminaron de filmar la tercera temporada y muy pronto anunciarán la fecha de estreno.